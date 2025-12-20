Una piscina ha sido cerrada temporalmente después de que unas tuberías corroídas provocaran una fuga.

El Consejo de Shropshire dijo que la piscina de enseñanza en los baños Quarry de Shrewsbury permanecería cerrada mientras se realizaban trabajos de investigación y se discutían opciones de reparación.

Dijo que encontró las tuberías corroídas en el sótano y que las lecciones de natación se habían trasladado a la piscina de Claremont.

El resto del centro de natación y fitness permanecerá abierto, aunque estará cerrado el día de Navidad, San Esteban y Año Nuevo.

James Owen, concejal de Shropshire responsable de ocio, afirmó: «La triste realidad es que este tipo de problemas serán cada vez más frecuentes en nuestro parque debido a la avanzada antigüedad de muchas de nuestras instalaciones de ocio, incluida la Cantera».

Pero aunque aceptó que era frustrante cerrar la piscina, se alegró de que se hubiera encontrado el origen de la fuga.

Dijo que el objetivo era «reabrir la piscina lo antes posible».

La piscina Quarry se vio obligada a cerrar en julio de 2022 después de que se desprendieran los paneles y se necesitaron 17 meses para realizar reparaciones y reabrirla.

También estuvo cerrado por un período en 2020 después de la tormenta Ciara.

El Ayuntamiento de Shropshire tiene como objetivo construir una nueva piscina para la ciudad en Sundorne Sports Village, pero ha dicho que sigue «comprometido a mantener una instalación de natación comunitaria separada dentro del centro de la ciudad de Shrewsbury».