La racha actual de cuatro derrotas de Inglaterra en cinco partidos como visitante es la mayor cantidad de derrotas que han sufrido en un período de cinco partidos en toda la era de las Seis Naciones.

En los cinco campeonatos transcurridos desde la última vez que ganó el título en 2020, Inglaterra ha ganado solo cuatro de sus 13 partidos como visitante y ha perdido los ocho combinados en Edimburgo, Dublín y Francia.

Durante el mismo período, Francia e Irlanda han ganado 11 partidos fuera de casa. Escocia ha ganado seis.