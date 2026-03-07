La influencia de Sister Rosetta Tharpe se puede escuchar en el trabajo de algunos de los grandes del rock and roll, desde Elvis hasta Johnny Cash, pero en gran medida ha pasado desapercibida para el público general.
Una joven londinense, apasionada por contar las historias de músicas afroamericanas, ha debutado en el espectáculo.
La pianista Mia Odeleye llegó a la final de The Piano de Channel 4 después de audicionar en la estación de tren de Liverpool Street.
Ella dijo: «Es increíble poder honrar la historia de Rosetta Tharpe cada noche. Solo espero que lo que estoy haciendo sea algo que ella disfrute».
La joven de 19 años de Wandsworth ha estado tocando el piano desde que tenía siete años.
Creciendo en una casa con un «piano viejo y destartalado».
Su madre solía jugar, lo que le dio el coraje para intentarlo ella misma.
«Mi madre fue honestamente mi mayor inspiración. Quería ser tan bueno como ella».
Una vez que Odeleye recibió sus lecciones, se topó con algunos músicos clásicos afroamericanos en Youtube que la inspiraron.
Hermana Rosetta Tharpe
Nacido en 1915, Tharpe fue un guitarrista y cantante de gospel y blues estadounidense que fue popular en las décadas de 1930 y 1940.
Interpretó canciones gospel tradicionales con ritmos de jazz contemporáneo que tocaba con su guitarra eléctrica. Con estas actuaciones, introdujo el gospel en clubes nocturnos y salas de conciertos.
Su trabajo influyó en los primeros rockeros como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Elvis Presley.
En 1938 comenzó a actuar en el Cotton Club de Harlem, Nueva York, donde se centró en canciones de jazz y se convirtió en un éxito entre el público predominantemente blanco.
Ese año firmó un contrato de grabación con Decca Records.
Pasó la mayor parte de sus últimos años de gira por Europa. En 1964 participó en la Caravana de Blues y Gospel, que se filmó como especial de televisión. Aunque sufrió problemas de salud a principios de los 70, continuó actuando hasta su fallecimiento en 1973.
Odeleye ganó el premio Músico del Año de Wandsworth en 2022 y luego audicionó para The Piano en la estación de Liverpool Street.
Ella dijo que «no esperaba nada de ello» pero su tiempo en el programa se convirtió en «uno de los momentos más mágicos» de su vida.
«Fue increíble conocer a todas esas personas de distintos orígenes que no habrían podido conocerse si no hubiera estado conectado a través de ese instrumento.
“Fue una experiencia inolvidable y me encantaron todos los demás concursantes”.
Odeleye fue entrenada en el programa por el cantautor estadounidense Jon Batiste para ayudarla a prepararse para su actuación final.
«Fue brillante tener a Jon como mentor, fue una experiencia invaluable poder trabajar con él.
«Estábamos intercambiando ideas y parecía un proceso creativo bastante bueno.
«Él era muy amigable.»
La obra, Marie y Rosetta, se estrena en Mississippi en 1946 con los personajes principales formando un nuevo dúo ensayando para su gira.
El público aprende sobre sus desafíos, su vida y su amor a lo largo del camino.
Junto a Beverley Knight aparece Ntombizodwa Ndlovu como Marie Knight.
Ndlovu dijo: «Es genial tener dos protagonistas femeninas fuertes, se sienten tan reales y tangibles».
Knight agregó: «Rosetta se encuentra en el Monte Rushmore de los fundadores del rock and roll, junto a los nombres que conocemos».