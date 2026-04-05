El entrenador del Coleraine, Ruaidhri Higgins, afirma que llegar a la final de la Copa de Irlanda en mayo contra el Dungannon Swifts es «una sensación especial» y una justa recompensa para todos los que forman parte del club.

El Bannsiders se clasificó para la final contra el vigente campeón, el Dungannon Swifts, tras derrotar al líder de la Premiership, el Larne, por 2-1 en la prórroga en Windsor Park el sábado.

Joel Cooper adelantó al Coleraine en la primera parte, Matty Lusty empató en la segunda, pero el suplente Matthew Shevlin marcó el gol de la victoria en la segunda parte de la prórroga.

«Es una sensación especial y estoy muy contento por todos los que forman parte del club. Me siento muy orgulloso y feliz de que estemos en la final», declaró Higgins a BBC Sport NI.

«Es un logro brillante, ya que es nuestro primer año juntos como colectivo y tenemos algo tangible que esperar y algo que nos entusiasma de verdad.»

«Nuestros jugadores, nuestro personal, todos los que están relacionados con el club, se lo merecen.»

Higgins elogió el pase de Mark Coyle, que proporcionó la munición para el remate certero a corta distancia del autor del gol de la victoria.

«Mark puso un balón magnífico, un centro excepcional, y Matthew Shevlin, lo que hace es colocarse en posiciones brillantes para marcar goles.»

«Lo ha hecho durante incontables años y estoy realmente eufórico por todos de que hayamos logrado cruzar la meta.»

«Matthew podría habernos puesto por delante en la primera parte de la prórroga, pero al final ‘Shevty’ hizo lo que mejor sabe hacer y se llevó el gol.»

El técnico del Coleraine prevé un duro partido contra los Swifts en la final, pero sabe que su equipo debe centrarse primero en los partidos restantes de la liga, empezando por otro encuentro con el Larne el martes por la noche.

«Tenemos cuatro partidos importantes de liga por delante y luego podremos pensar en la final de copa.»

«Nos enfrentaremos a un equipo que sabe cómo ganar. Tengo el máximo respeto por todos en Dungannon, pero ese día dependerá de nosotros intentar levantar un trofeo importantísimo para nuestra gente.»