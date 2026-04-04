En 2006, el primer episodio de la sexta temporada de Los Soprano ofreció a los espectadores dos de las escenas más impactantes de la historia de la televisión. Veinte años después, he aquí por qué es hora de reconsiderar Members Only.

Al final de Members Only, el primer episodio de la sexta temporada de Los Soprano, los espectadores se quedan preguntándose si su protagonista, el jefe de la mafia Tony Soprano (James Gandolfini), está muerto.

Advertencia: Este artículo contiene descripciones de violencia, lenguaje fuerte y menciones de suicidio.

Tony recibe un disparo de su tío Junior (Dominic Chianese), quien padece demencia y lo confunde con un antiguo rival de la mafia. Herido de muerte, Tony lucha por marcar el 911, pero pierde el conocimiento justo cuando la pantalla se funde a negro.

Justo antes del impactante clímax del episodio, se produce el prolongado suicidio de Eugene Pontecorvo (Robert Funaro), un personaje secundario que se quita la vida tras descubrir que no tiene ninguna posibilidad de abandonar la mafia.