En 2006, el primer episodio de la sexta temporada de Los Soprano ofreció a los espectadores dos de las escenas más impactantes de la historia de la televisión. Veinte años después, he aquí por qué es hora de reconsiderar Members Only.
Al final de Members Only, el primer episodio de la sexta temporada de Los Soprano, los espectadores se quedan preguntándose si su protagonista, el jefe de la mafia Tony Soprano (James Gandolfini), está muerto.
Advertencia: Este artículo contiene descripciones de violencia, lenguaje fuerte y menciones de suicidio.
Tony recibe un disparo de su tío Junior (Dominic Chianese), quien padece demencia y lo confunde con un antiguo rival de la mafia. Herido de muerte, Tony lucha por marcar el 911, pero pierde el conocimiento justo cuando la pantalla se funde a negro.
Justo antes del impactante clímax del episodio, se produce el prolongado suicidio de Eugene Pontecorvo (Robert Funaro), un personaje secundario que se quita la vida tras descubrir que no tiene ninguna posibilidad de abandonar la mafia.
La broma macabra aquí es que Tony realmente no cambia en absoluto, excepto quizás para peor. Matt Zoller Seitz
La representación de la muerte de Eugene ejemplifica la naturaleza impactante y conmovedora de Members Only. Ocurre justo después de que descubrimos que Eugene es un informante del FBI, una revelación que previamente había dado pie a arcos argumentales de varios episodios o temporadas para los personajes de Los Soprano Salvatore Bonpensiero (Vincent Pastore), Adriana La Cerva (Drea De Matteo) y Ray Curto (George Loros). Eugene muere en una de las secuencias más desgarradoras de la televisión, con una toma prolongada de 45 segundos. Chase afirma sobre la crudeza de la muerte de Eugene que cree que era «la única manera de expresar» la tragedia.
Un punto de inflexión en el programa.
Esta muerte brutal marcó un punto de inflexión en el tono y el estilo de la serie. Dos episodios antes de Members Only, en Long Term Parking, Chase y los demás creativos de Los Soprano decidieron no mostrar a Silvio asesinando a Adriana. Chase comenta sobre su muerte: «La verdad es que no podía soportar verlo». Según Seitz, Chase «intensificó la violencia y la crudeza» en episodios como Members Only, porque quería dejar claro, sin ser didáctico, «que no son buenas personas y que no se supone que debamos simpatizar con ellos».
Desde la primera línea de Members Only, la visión del público sobre los personajes de Los Soprano y sus vidas inmorales se ve desafiada. En la escena inicial más extraña y provocadora de toda una temporada de Los Soprano, el agente del FBI Goddard (Michael Kelly) cita la famosa frase del ensayista H.L. Mencken: «Nadie se ha arruinado subestimando el gusto del público estadounidense», solo para que su compañero, el agente Harris (Matt Servitto), vomite. El episodio luego pasa a un montaje de los personajes principales con la inquietante canción Seven Souls de fondo, de la banda experimental Material. Su letra y narración hablada, del poeta beat William S. Burroughs, describen los siete elementos del alma que abandonan el cuerpo al morir.
En su podcast Talking Sopranos, Michael Imperioli, quien interpretó a Christopher Moltisanti, afirmó que cree que la cita de Mencken refleja la actitud de Chase hacia la cultura consumista. Esto se hace especialmente evidente en Members Only, cuando Carmela perdona a Tony después de que él le compra un auto nuevo, algo que ella les restriega en la cara a sus amigas Ginny Sacrimoni (Denise Borino-Quinn) y Angie Bonpensiero (Toni Kalem). La escena cambia abruptamente a Carmela presumiendo su nuevo auto ante Angie poco después de que Tony recibe un disparo, contrastando la dolorosa y sangrienta realidad de su vida criminal con el materialismo vacío de Carmela. Cuando Angie revela que compró un auto más caro gracias a su propio esfuerzo, Carmela no puede evitar mostrarse decepcionada.
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Imperioli sugiere que la cita de Mencken resume la opinión de Chase sobre algunos espectadores que querían más muertes en Los Soprano. «Muchos fans creían que debía haber un asesinato o una paliza en cada episodio, y la gente perdió la paciencia con los episodios que tomaban rumbos diferentes», dice Imperioli. Sugiere que el derramamiento de sangre que sigue en Members Only es la respuesta de Chase a esas demandas. Esto se debe a que, además de la muerte de Eugene y el tiroteo de Tony, el episodio también muestra el asesinato del endeudado Teddy Spirodakis (Joe Caniano), la paliza que recibe Hesh Rabkin (Jerry Adler), el atropello de su yerno Eli Kaplan (Geoffrey Cantor) y la muerte de Ray Curto a causa de un derrame cerebral.
La cita de Mencken siempre ha resonado en Chase. Cree que sigue siendo tan premonitoria como siempre, sugiriendo que los estadounidenses continúan sintiéndose atraídos por lo simple y lo sensacionalista en lugar de lo complejo. «Siempre quise decir eso. Y sigo queriendo decirlo. El tiempo me ha dado la razón».
Members Only marca el principio del fin de Los Soprano. A lo largo de los 20 episodios restantes, su tono sombrío se intensifica. Los matices más oscuros y la estética más fría se vuelven tan dominantes que Seitz afirma que el último episodio, Made in America, parece filmado en Siberia. Esto refleja la difícil situación de Tony Soprano, quien, tras sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, no se reforma en absoluto. «La ironía macabra reside en que Tony no cambia nada», dice Seitz. «Excepto, quizás, para peor».