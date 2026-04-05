Un hombre y una mujer han sido arrestados tras un accidente en el que murió un niño y otros dos resultaron gravemente heridos.

La policía fue alertada a las 23:50 BST del viernes sobre un accidente en Greenfield Road, en Flitwick, Bedfordshire, donde un vehículo se vio involucrado en una colisión con tres adolescentes: dos que iban en bicicleta y otro en patinete.

Uno de los chicos fue declarado muerto en el lugar de los hechos, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital con heridas graves.

Según informaron los agentes, el conductor se había dado a la fuga, pero en una calle cercana se encontró un BMW azul con daños importantes.

Un hombre y una mujer, ambos de unos 20 años, fueron arrestados bajo sospecha de causar la muerte por conducción peligrosa, conducir superando el límite permitido y conducir por encima del límite especificado de una droga controlada.

Petición de cámara de salpicadero

La sargento detective Shona Searle, de la Unidad de Investigación de Colisiones Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, dijo: «Ante todo, nuestros pensamientos están con la familia del niño que perdió la vida en este incidente, así como con las familias de los otros dos niños que resultaron heridos.»

«Actualmente estamos siguiendo varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias de la colisión y pedimos a cualquier persona que haya presenciado el incidente o que pueda tener grabaciones de cámaras de salpicadero, de timbres o de circuito cerrado de televisión que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible.»