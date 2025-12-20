Ya hemos visto tres puestos asegurados en los playoffs de la NFL. Se podrían asegurar más este fin de semana. Pero quizás aún más importante que los escenarios de clasificación sean los equipos que podrían estar jugando por sus aspiraciones de temporada y playoffs esta semana.

Hablemos de los cinco equipos que tienen mucho por jugar esta semana y que podrían estar cerca de ganar.

Panteras de Carolina

Los Panthers tuvieron una gran oportunidad de tomar el control de la NFC Sur hace una semana y luego la perdieron al perder ante los New Orleans Saints por segunda vez esta temporada.

¿Han mejorado los Panthers? Sin duda. ¿Están listos para el brillo y el momento estelar? Quizás no.

Tienen la oportunidad de demostrar su valía el domingo cuando se enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers en un partido que determinará el primer puesto de la división. Ambos equipos llegan con un récord de 7-7. Una victoria les daría a los Panthers un 45% de posibilidades de llegar a los playoffs . Una derrota los dejaría con solo un 6%.

Bucaneros de Tampa Bay

En el otro bando de ese partido están los Buccaneers. Una victoria de Tampa Bay elevaría sus probabilidades de playoffs a un impresionante 94%, mientras que una derrota solo las dejaría en un 55%. La derrota de los Panthers ante los Saints hace una semana cambió radicalmente la dinámica de esa división.

Leones de Detroit

¡Qué diferencia hace un año! En 2024, los Lions parecían uno de los mejores equipos de la NFL y estaban posicionados para ser aspirantes al Super Bowl en la NFC en el futuro previsible. Todavía podrían serlo, y si llegan a los playoffs esta temporada, probablemente serán un equipo que nadie quiera ver.

Todavía tienen que llegar allí, y en este momento será más fácil decirlo que hacerlo.

Llegan a su partido de la semana 16 contra los Pittsburgh Steelers fuera de la contienda por los playoffs, e incluso existe un escenario que podría dejarlos matemáticamente eliminados esta semana. Una derrota de los Lions, combinada con un empate entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers , dejaría a los Lions fuera de la contienda por los playoffs.

Pero aunque el empate entre Green Bay y Chicago parece improbable, una derrota dejaría a los Lions al borde de la eliminación. Una victoria aumentaría sus probabilidades de playoffs al 55% en la NFC.

Cuervos de Baltimore

El único camino lógico para los Ravens hacia los playoffs es simplemente ganar la AFC Norte, pero incluso eso será un desafío. Llegan a la primera semana un partido por detrás de los Steelers, y actualmente no tienen el criterio de desempate debido a su derrota de la semana 14 ante ellos. Ambos equipos se enfrentarán de nuevo en la semana 18 en un partido que podría decidir la división. Sin embargo, eso no es un hecho, y existe incluso una pequeña posibilidad de que los Steelers se lleven el título antes.

Los Ravens no pueden, y prácticamente sólo necesitan, seguir ganando.

Eso será un desafío con dos juegos consecutivos contra los New England Patriots (el domingo por la noche) y en Green Bay en la Semana 17.

Una victoria de los Ravens el domingo por la noche contra Nueva Inglaterra elevaría su probabilidad de playoffs a solo el 47%. Si pierden, esa cifra se reduce a solo el 26% en la AFC.

Potros de Indianápolis

Cuando los Colts comenzaron la temporada con un récord de 7-1, se creía que estaban en la contienda por el primer puesto de la AFC. Desde entonces, su récord es de solo 1-5, ahora están fuera de la pelea por los playoffs y enfrentan un desafío difícil para volver a entrar, especialmente considerando su calendario. Una derrota el lunes por la noche ante los San Francisco 49ers reduciría su probabilidad de playoffs a solo un 10%. Una victoria solo la aumentaría al 36%.

La remontada de Philip Rivers es fascinante, pero podría no ser suficiente para que vuelvan a los playoffs. Es un giro radical respecto al inicio de la temporada.