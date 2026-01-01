FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys liberaron al esquinero dos veces Pro Bowl, Trevon Diggs, con un partido por jugar.

Diggs, de 27 años, pasará por waivers y será agente libre si no es reclamado. Los Cowboys cierran la temporada el domingo contra los New York Giants .

El traspaso pone fin a un tumultuoso periodo de dos temporadas que ha visto al jugador y a la organización distanciarse. Una fuente afirmó que la decisión de prescindir de Diggs se debió a «una serie de acontecimientos, incluido el rendimiento».

Diggs firmó una extensión de contrato por cinco años y 97 millones de dólares en 2023, pero solo ha jugado 21 partidos en las últimas dos temporadas debido a lesiones de rodilla. Se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo en un entrenamiento en 2023 y se perdió seis partidos el año pasado por un problema que requirió un injerto condral en enero en la misma rodilla. Este año, se perdió ocho partidos por un problema en la rodilla derecha y sufrió una conmoción cerebral en un accidente en casa que, según reveló posteriormente, se produjo cuando intentaba instalar un soporte para televisión.

Si un equipo reclamara a Diggs de la lista de waivers, tendría que pagar los $472,000 que le corresponden de salario base para la Semana 18, más $58,823 si está activo esta semana, según Field Yates de ESPN. Diggs no tiene dinero garantizado en su contrato más allá de esta temporada.

Los Cowboys tuvieron problemas con la rehabilitación de Diggs en cada uno de los últimos dos años. El club impuso una reducción salarial de $500,000 para 2025 al no participar en el 84% del programa voluntario de pretemporada del equipo. Decidió realizar su rehabilitación en el sur de Florida en lugar de bajo la supervisión del personal de entrenamiento atlético del equipo.