Se ha cerrado una carretera sobre un puente sobre un canal debido a daños en un tramo de la vía fluvial.

El Canal and River Trust informó el día de Año Nuevo que Cannock Road, en Penkridge, Staffordshire, estaba cerrada como medida de precaución.

La carretera pasa por el puente de Penkridge y el canal de Staffordshire y Worcestershire.

El fideicomiso dijo que un canal que lleva el exceso de agua del canal alrededor de la Esclusa 38 había sufrido algunos daños a lo largo de su ruta entubada debajo de Cannock Road.

Un portavoz del fideicomiso añadió: «Es probable que el canal sea parte de la construcción original del canal James Brindley, por lo que data de hace unos 250 años».

Debido a que el canal pasa por debajo de la antigua casa de la esclusa y luego por debajo de Cannock Road, el fideicomiso dijo que le pidió al Consejo del Condado de Staffordshire que cerrara la carretera.