El banco central de Japón ha elevado su principal tipo de interés a un nuevo máximo en 31 años tras el fuerte aumento de los precios mundiales de la energía.

El martes, el Banco de Japón (BOJ) elevó su tasa de interés oficial del 0,75% al ​​1%, un nivel que no se veía desde 1995.

Esta decisión se produce en un momento en que otros bancos centrales han subido los tipos de interés este año, debido a que la guerra con Irán ha elevado el coste de la vida.

En la década de 1990, Japón redujo drásticamente sus tipos de interés para contrarrestar las consecuencias del desplome de los precios de activos como la vivienda y las acciones. Estos tipos habían estado cerca de cero durante dos décadas, debido a la caída de los precios y al estancamiento del crecimiento.

El banco ha estado subiendo gradualmente su tipo de interés desde marzo de 2024; en aquel momento fue la primera subida del país en 17 años.

«Tras veinte años de deflación, Japón se encuentra ahora en un ciclo inflacionario alcista», declaró a la BBC el economista japonés Jesper Koll.

«Ya no es necesaria la política monetaria de emergencia/gestión de crisis y el Banco de Japón quiere volver a una política monetaria normal», añadió.

El Banco de Japón ha estado bajo presión para frenar la inflación, que fue extremadamente baja en el país hasta hace relativamente poco.