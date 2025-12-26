Ibragim Ibragimov sonríe mientras reflexiona sobre cómo ha cambiado la vida de su familia desde que se mudaron de Daguestán a Inglaterra hace ocho años.

«Me encanta estar aquí», le dice la estrella de la Professional Fighters League (PFL) a BBC Sport.

«Mi padre y yo siempre decimos: ‘este es el país en el que debería haber nacido'».

El joven de 21 años abandonó su hogar en la región del Cáucaso Norte en 2017 porque su padre creía que una mudanza de más de 3.000 millas a través de Europa ofrecería mejores oportunidades profesionales para él y sus hermanos.

El plan era que Ibragim y sus tres hermanos, Amir (17), Gazik (16) y Muhammad (15), terminaran la escuela antes de inscribirse en una de las universidades del país.

Pero ahora la vida parece un poco diferente para la familia Ibragimov.

Ibragim es un luchador profesional de artes marciales mixtas y es considerado uno de los mejores prospectos de la PFL, una de las principales ligas de MMA.

Sus hermanos han tomado un camino diferente en el deporte y todos han sido fichados por el Manchester United, con Amir presionando para conseguir un lugar en el primer equipo.

«Lo principal para nosotros es sacar el máximo provecho de nuestro deporte», afirma Ibragim.

Quiero que jueguen en los mejores equipos del mundo. Hoy es el Manchester United, mañana podría ser otro equipo.