Un juez estadounidense ha bloqueado temporalmente la detención del activista británico de redes sociales Imran Ahmed, quien emprendió acciones legales contra el gobierno estadounidense por la retirada de su visa.

El fundador del Centro para Contrarrestar el Odio Digital estuvo entre las cinco personas a las que se les negaron visas estadounidenses después de que la administración Trump los acusó de intentar «coaccionar» a las plataformas tecnológicas para que censuraran la libertad de expresión.

La medida provocó una reacción negativa de los líderes europeos que defendían el trabajo de las organizaciones que monitorean el contenido en línea.

El Sr. Ahmed, residente permanente en Estados Unidos, había advertido que ser detenido y posiblemente deportado lo alejaría de su esposa e hijo estadounidenses. Elogiando la decisión del juez, declaró a BBC News que no se dejaría intimidar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho en línea que los individuos fueron bloqueados por temores de que hubieran organizado esfuerzos para presionar a las plataformas estadounidenses para censurar y » castigar los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen «.

El señor Ahmed presentó el miércoles una denuncia legal contra funcionarios, incluidos Rubio y la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, por la decisión de sancionarlo.

En documentos judiciales vistos por la BBC, el juez de distrito estadounidense Vernon S. Broderick dijo el jueves que había concedido la solicitud de Ahmed de una orden de restricción temporal.

El juez también impidió temporalmente que los funcionarios detuvieran al Sr. Ahmed sin darle la oportunidad de que su caso fuera escuchado.

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado y la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Un portavoz del Departamento de Estado, contactado por la agencia de noticias AFP, dijo: «La Corte Suprema y el Congreso lo han dejado claro en repetidas ocasiones: Estados Unidos no tiene ninguna obligación de permitir que extranjeros vengan a nuestro país o residan aquí».

El Sr. Ahmed dijo: «No permitiré que me intimiden y me aparten del trabajo de mi vida: luchar para proteger a los niños del daño de las redes sociales y detener el antisemitismo en línea».

Su abogada, Roberta Kaplan, dijo que la velocidad con la que el juez tomó la decisión fue reveladora.

«El gobierno federal no puede deportar a un residente permanente como Imran Ahmed, con una esposa y un hijo pequeño que son estadounidenses, simplemente porque no le gusta lo que dice», dijo.

En 2023, el centro del Sr. Ahmed fue demandado por la empresa de redes sociales de Elon Musk después de que informara sobre un aumento en los discursos de odio en la plataforma desde que el multimillonario adquirió la empresa, ahora llamada X.

El caso fue desestimado pero hay una apelación pendiente.