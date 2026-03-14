Reece James ha prorrogado su contrato con el Chelsea hasta 2032, lo que significa que los Blues ahora tienen muy pocos jugadores cuyos contratos finalizan en lo que queda de la década de 2020.

El Chelsea ha ofrecido contratos francamente ridículos en los últimos años, algunos de hasta nueve años. El capitán James se merece su nuevo contrato tras demostrar una vez más su buen estado físico, pero no todos los jugadores con los que han firmado contratos a largo plazo han estado a la altura.

Hemos clasificado a los jugadores del Chelsea cuyos contratos finalizan en 2028 o 2029 según las probabilidades que tenemos de que consigan un nuevo contrato después de esa fecha.

9. Gabriel Slonina (2028)

Slonina ha sido el tercer portero del Chelsea esta temporada. Aún no ha debutado en competición oficial con el equipo, pero ha jugado cedido en el Chicago Fire, el Eupen y el Barnsley.

Robert Sánchez ha tenido un rendimiento irregular como portero titular del Chelsea, mientras que su suplente, Filip Jorgensen, tampoco ha convencido, por lo que el hecho de que Slonina se encuentre claramente por detrás de ambos en la jerarquía no habla muy bien de él.

Con tan solo 21 años, el estadounidense tiene potencial y podría necesitar otra cesión, en cuyo caso el Chelsea podría renovar su contrato para proteger su valor, pero dado que ya han pasado cuatro años desde que lo ficharon, es posible que simplemente decidan minimizar las pérdidas.

8. Teddy Sharman-Lowe (2028)

El Chelsea recuperó a Sharman-Lowe de su cesión en el Bolton Wanderers en enero antes de reintegrarlo a su plantilla.

El portero solo encajó 21 goles en 22 partidos en la League One con el Bolton y desde entonces ha estado en el banquillo en algunas ocasiones con el Chelsea, pero espera que su progresión no se estanque demasiado.

Sharman-Lowe, que cumplirá 23 años a finales de este mes, podría verse aún más relegado en la jerarquía del equipo la próxima temporada si el Chelsea reintegra a Mike Penders tras su cesión al Estrasburgo.

Esto genera dudas sobre su futuro a largo plazo en el Chelsea, a pesar de que su valor estaba en alza. Un nuevo contrato no es imposible si facilita otra cesión a un equipo de mayor nivel, pero el tiempo se le está acabando.

7. Tosin Adarabioyo (2028)

En su segunda temporada con el Chelsea, Tosin ha sido titular en siete partidos de la Premier League esta temporada y ha entrado como suplente en otros siete.

Es un miembro bastante útil en la defensa central, pero es un área que podrían mejorar.

Lo que podría jugar en contra de Tosin en su búsqueda de un nuevo contrato es su edad. El exjugador del Fulham tiene 28 años y cumplirá 30 cuando expire su contrato.

Eso no significa que ya no esté en condiciones de jugar, pero el Chelsea se ha centrado mucho en la planificación a largo plazo con jóvenes talentos, por lo que tendrá que mantener un alto nivel para seguir encajando en su estrategia.

6. Marc Guiu (2029)

Guiu se unió al Chelsea el mismo verano que Adarabioyo hace dos años y ha acumulado menos minutos de juego esta temporada, pero la edad está de su lado.

Con tan solo 20 años, el ex prospecto del Barcelona ha vivido un año prácticamente perdido tras ver truncada su cesión al Sunderland después de solo tres partidos.

De vuelta en Stamford Bridge, Guiu aún no ha logrado su primer gol en la Premier League, pero solo ha sido titular en un partido.

El Chelsea podría estar buscando mayor potencia ofensiva, lo que podría dejar a Guiu relegado nuevamente a un segundo plano, pero tiene potencial, como lo demuestra su registro de ocho goles en 28 partidos en todas las competiciones con los Blues hasta el momento.

5. Wesley Fofana (2029)

El Chelsea gastó una fortuna en Fofana en 2022, pero el defensa aún no ha logrado alcanzar los 50 partidos con el equipo en la Premier League.

Las lesiones han sido en gran parte las culpables, y eso podría ser lo que obligue al Chelsea a pensárselo dos veces antes de ofrecerle a Fofana una estancia más larga.

Dado que se cree que James aceptó una reducción salarial como parte de su nuevo contrato, Fofana podría convertirse en el jugador mejor pagado del Chelsea, lo cual podría ser alarmante.

Dicho esto, ha logrado disputar 28 partidos esta temporada, el doble que la temporada pasada, lo que representa su campaña más ajetreada desde que dejó el Leicester City por una gran suma de dinero.

Fofana tiene ahora 25 años, una edad en la que la mayoría de los jugadores están en su mejor momento si no se han visto afectados por lesiones.

El defensa central probablemente necesita demostrar su valía durante otra temporada antes de que el Chelsea tome una decisión sobre un contrato a largo plazo con él.

4. Trevoh Chalobah (2028)

Ha habido algunos momentos en la carrera de Chalobah en los que parecía que el Chelsea estaba dispuesto a dejarlo marchar, pero ha jugado más de 40 partidos en la Premier League desde que regresó antes de tiempo de su cesión al Crystal Palace en enero de 2025.

De entre los jugadores de campo del Chelsea, solo Enzo Fernández ha acumulado más minutos de juego que Chalobah en todas las competiciones esta temporada.

La próxima aparición de Chalobah en la Premier League será la número 100 con la camiseta del Chelsea, lo que simboliza el progreso que ha logrado.

A sus 26 años, Chalobah se ha consolidado en el oeste de Londres y su vinculación con el Chelsea podría continuar.

3. Levi Colwill (2029)

Colwill siempre ha sido un producto codiciado del sistema del Chelsea y ahora, con tan solo 23 años, suma 75 apariciones con el primer equipo del club.

El defensa no ha jugado esta temporada debido a una lesión del ligamento cruzado anterior, por lo que el Chelsea tendrá que ver cómo evoluciona tras su recuperación.

La próxima temporada probablemente será de consolidación para Colwill, tras la cual el Chelsea tendrá que empezar a pensar de nuevo en su futuro.

2. Marc Cucurella (2028)

Cucurella se ha convertido en uno de los jugadores más fiables del Chelsea, y también en un auténtico desastre , después de haber tenido dificultades inicialmente tras su fichaje procedente del Brighton en 2022.

El lateral izquierdo firmó un contrato de seis años en el momento de su traspaso y, aunque fue recompensado con un nuevo contrato en verano, este supuso un aumento de su salario y no una prolongación de su estancia en el club.

Por lo tanto, Cucurella aún tiene contrato hasta 2028. Podría merecer una estancia prolongada, aunque para cuando expire su contrato estará cerca de los 30 años, por lo que el Chelsea deberá estar atento a cualquier señal de declive.

1. Josh Acheampong (2029)

Acheampong firmó su contrato actual con el Chelsea en diciembre de 2024, cuando estaba empezando a hacerse un hueco en el primer equipo.

Esta temporada acumula siete titularidades en la Premier League, ya sea como defensa central o lateral derecho. Quizás deba definir su posición para especializarse a medida que avance su carrera, pero para ser una joven promesa, está disfrutando de una buena cantidad de minutos de juego.

Acheampong todavía tendrá poco más de veinte años cuando expire su contrato actual, así que, siempre y cuando siga progresando, el Chelsea estaría interesado en mantenerlo en el equipo por más tiempo.