El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha ofrecido información actualizada sobre las lesiones de Jamie Gittens y Estevao de cara al partido de la Premier League del sábado contra el Newcastle United.

Tras la devastadora derrota por 5-2 ante el Paris Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles, el Chelsea buscará recuperarse con una victoria contra el Newcastle este fin de semana.

Obviamente, Rosenior tendrá que tener en cuenta el próximo partido de vuelta contra el PSG en Stamford Bridge y probablemente querrá que sus jugadores estén lo más frescos posible.

Si bien, lamentablemente, Estevao aún no está listo para participar el sábado, el esperado regreso inminente de Gittens brindaría cierto alivio en las bandas.

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«Jamie vuelve a estar involucrado», confirmó Rosenior en la rueda de prensa previa al partido del viernes.

«Estevão aún está un poco más lejos.»

«Tenemos que tener más cuidado con Este; no queremos que (la lesión en los isquiotibiales) vuelva a ocurrir.»

«Veremos cómo está para el partido del martes (vuelta contra el PSG)».

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Gittens sufrió un desgarro en el tendón de la corva durante la victoria del Chelsea sobre el West Ham a finales de enero y ha estado de baja desde entonces.

Estevao también ha estado recuperándose de una lesión en los isquiotibiales, aunque menos grave, durante los entrenamientos a principios de febrero y, como resultado, se ha perdido los últimos cinco partidos del Chelsea.

En las últimas semanas, el Chelsea solo ha tenido que lidiar con dos extremos naturales: Pedro Neto y Alejandro Garnacho.

Afortunadamente, la versatilidad de Cole Palmer y Enzo Fernández para jugar en posiciones de ataque por las bandas ha resultado crucial en medio de este problema.

Si bien el Chelsea querrá dar descanso a algunos jugadores clave para el partido contra el PSG, tampoco se puede permitir perder puntos contra el Newcastle.

Los Blues ocupan el quinto puesto en la tabla de la Premier League, pero solo están por delante del Liverpool, sexto, por diferencia de goles.