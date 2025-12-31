Los planes del Celtic para enero toman forma – chismes

Los planes del Celtic para enero toman forma – chismes

por

El Celtic está en la puja por fichar al exdefensa del Barcelona Julián Araujo, de 24 años, si el internacional mexicano recibe luz verde para salir cedido del Bournemouth . (Sun)

El extremo Luis Palma, de 25 años, insinúa que le gustaría formalizar su cesión del Celtic al Lech Poznan . (Herald – requiere suscripción)

Mientras tanto, el técnico del Celtic, Wilfried Nancy, quiere sumar un lateral derecho, un central derecho, un extremo derecho y un delantero el próximo mes, pero se enfrenta a una dura competencia del Genk en la carrera por fichar al extremo marfileño Jocelin Ta Bi, de 20 años, del Hapoel Petah Tikva . (Récord)

El exentrenador de los Rangers, Russell Martin, se encuentra entre los candidatos finales para reemplazar a Nancy como próximo entrenador del Columbus Crew . (The Athletic en X)

Deja un comentario