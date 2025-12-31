El Celtic está en la puja por fichar al exdefensa del Barcelona Julián Araujo, de 24 años, si el internacional mexicano recibe luz verde para salir cedido del Bournemouth . (Sun), externo

El extremo Luis Palma, de 25 años, insinúa que le gustaría formalizar su cesión del Celtic al Lech Poznan . (Herald – requiere suscripción), externo

Mientras tanto, el técnico del Celtic, Wilfried Nancy, quiere sumar un lateral derecho, un central derecho, un extremo derecho y un delantero el próximo mes, pero se enfrenta a una dura competencia del Genk en la carrera por fichar al extremo marfileño Jocelin Ta Bi, de 20 años, del Hapoel Petah Tikva . (Récord), externo

El exentrenador de los Rangers, Russell Martin, se encuentra entre los candidatos finales para reemplazar a Nancy como próximo entrenador del Columbus Crew . (The Athletic en X)