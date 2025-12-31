Una piscina para el personal del NHS no volverá a abrir en el nuevo año debido a «riesgos significativos de seguridad y de construcción».

El Centro Deportivo Morris del Hospital Queen Elizabeth de Birmingham se construyó con donaciones hace más de 50 años, como agradecimiento al personal.

La BBC tiene conocimiento de que tres socorristas han sido despedidos. Varios clubes de natación necesitan ahora buscar ubicaciones alternativas.

La Fundación del Servicio Nacional de Salud de los Hospitales Universitarios de Birmingham afirmó que estaba «explorando opciones futuras».

David O’Neill, socorrista en la piscina del Centro Morris durante cuatro años y medio, dijo que era uno de los tres socorristas que habían sido despedidos.

Hablando justo antes de Navidad, dijo: «Sabíamos hace un mes que estaban pensando en ello, pero no pensamos que lo harían tan pronto, antes de Navidad».

«El impacto sobre los miembros –en su mayoría personal del NHS– es astronómico.

«En un momento en que la salud y el bienestar, y el bienestar mental, son de vital importancia, es un verdadero golpe».

El Centro Morris tiene 2.000 miembros.

En el sitio de Mindelsohn Way había varios clubes de natación, incluido Birmingham Marlins, que enseña a personas con discapacidades físicas y de aprendizaje.

Actualmente se encuentra buscando un nuevo lugar para impartir clases.

Pie de foto, El presidente de los Birmingham Marlins, Mike Brownsword, dijo que el grupo no tenía acceso a otras piscinas.

El presidente de los Birmingham Marlins, Mike Brownsword, afirmó: «El mayor impacto se producirá en la salud mental y el bienestar de nuestros nadadores, ya que perderán el acceso, al menos a corto plazo, al ejercicio y la oportunidad de salir y moverse. El impacto de esto en el bienestar mental es enorme».

«Además, tenemos un gran problema logístico. No tenemos acceso a otras piscinas».

El Morris Centre Club, una organización sin fines de lucro, se encarga del funcionamiento diario del sitio, pero el edificio es propiedad de University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust.

El Sr. O’Neill dijo que muchos tienen preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del gimnasio sin la financiación generada por la piscina.

University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust se negó a revelar más información sobre las preocupaciones de seguridad que provocaron el cierre, o cuántos empleados se verían afectados.

La BBC entiende que ha habido problemas con una gotera en el techo.

Pie de foto, El Centro Morris tiene 2.000 miembros pero no volverá a abrir debido a riesgos de seguridad.

Un comunicado decía: «Con gran decepción confirmamos que la piscina del Morris Centre Club del Queen Elizabeth Hospital Birmingham no volverá a abrir en Año Nuevo, debido a importantes riesgos de seguridad y de construcción.

Sabemos lo mucho que nuestros compañeros y la comunidad en general valoran la piscina, pero la seguridad de nuestros miembros debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. Seguimos trabajando en estrecha colaboración con el comité del centro para explorar todas las posibles opciones futuras.