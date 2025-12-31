El sábado nos resumió hace un momento.

Otro empate y otro partido donde marcamos primero y no logramos rematar. Seis puntos de los últimos 12 está bien. Nos mantiene firmes. Pero la firmeza no será suficiente si queremos estar entre los seis primeros.

En Pittodrie hicimos muchas cosas bien. Amar Fatah anotó bien su gol. Kerestes, Iovu y Bert aguantaron la presión. Dave Richards hizo buenas paradas, aunque el empate llegó en otro momento que nos hará estremecer a todos. Un error. Un gol encajado. Un décimo empate de la temporada, sumado a la lista.

Ahí es donde estamos. Es difícil vencerlos. Y más difícil aún convertir el dominio en victorias.

Es por eso que esta semana se siente enorme.

El partido del Livingston del martes por la noche es justo el tipo de partido que debemos ganar. Sin excusas. Sin victorias morales. Se necesitan tres puntos. Adelantémonos y a por todas.

Luego llega el sábado en casa y el pequeño asunto del derbi de Dundee y la oportunidad de dejar una buena impresión y convertir una buena racha en una buena.

Seis puntos esta semana cambian el panorama por completo. Nos elevan y presionan a todos los demás. Da impulso.

Cuatro puntos serían como otra oportunidad perdida. Dos, como un estancamiento.

Sabemos lo que necesitamos. Ahora tenemos que hacerlo.