El propietario del Reading, Rob Couhig, ha calificado de «categóricamente falsos» los informes que sugieren que el club podría intentar vender su campo de entrenamiento.

El presidente de los Royals, que sucedió al controvertido ex propietario Dai Yongge cuando se hizo cargo del club en mayo pasado, también negó los rumores en las redes sociales de que Reading degradaría su academia, que tiene un estatus de categoría uno.

«Quiero ser absolutamente claro con ustedes: esas afirmaciones son categóricamente falsas», dijo Couhig en una extensa declaración., externopublicado en el sitio web de Reading.

«No hay planes de vender el campo de entrenamiento ni de degradar la academia; ambas son partes vitales del presente y el futuro del club y cualquier sugerencia en contrario es inexacta y engañosa.

«Soy plenamente consciente de que, después de lo que han soportado los partidarios en los últimos años, los artículos engañosos o especulativos en la prensa pueden provocar una preocupación comprensible.

«Ustedes han sufrido decepciones en el pasado y comprendo que la confianza no surge fácilmente. Por eso creo que es importante abordar estos asuntos directamente, en lugar de permitir que la incertidumbre persista».

En la cancha, los Royals han sido uno de los equipos en mejor forma de la League One recientemente: después de estar en el puesto 19 cuando Leam Richardson tomó el control a fines de octubre, ahora están en el puesto 10.

Tres victorias en sus últimos cuatro partidos han dejado al Reading a seis puntos de los puestos de play-off y Couhig insinuó que hay planes para ampliar el plantel en la ventana de invierno.

«Hay motivos fundados para el optimismo», añadió. «La reciente mejora en los resultados bajo la nueva dirección ha sido alentadora y se puede apreciar la renovada confianza, organización y unión en el equipo».

Con el mercado de fichajes de enero ya abierto, gran parte del trabajo preliminar ya está en marcha, y seguiremos apoyando a Leam y a su equipo para fortalecer el grupo en la medida de lo posible, siempre dentro de un marco de responsabilidad que favorezca los intereses a largo plazo del club.