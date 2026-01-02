El Ayuntamiento de Cornualles ha insistido en que las propuestas para aumentar las facturas del impuesto municipal en un 4,99% son inevitables.

Es una de las medidas que el consejo está planeando para ayudar a recaudar ingresos adicionales y cubrir un déficit de 50 millones de libras en su presupuesto para el próximo año financiero.

La autoridad dijo que buscaría lograr ahorros de eficiencia mientras invierte y protege servicios clave de primera línea, incluido el cuidado de niños y adultos vulnerables.

Ha comenzado una consulta de cuatro semanas para que la gente comparta sus opiniones antes de que se acuerde el presupuesto final el próximo mes.

Los ayuntamientos tienen que elaborar legalmente un presupuesto equilibrado cada año y no pueden pedir dinero prestado para gastos cotidianos.

El concejal Leigh Frost, líder liberal demócrata del consejo, admitió que el aumento de las facturas «no fue grande», pero insistió en que «no podemos evitarlas» debido al aumento de los costos.

«El consejo no es inmune a la inflación», dijo.

«El presupuesto fiscal general es del 2,99%, es decir, menos que la inflación.

«Luego hay un 2% reservado para la asistencia social a los adultos y todavía no he oído a nadie decir que no quiere que invirtamos en asistencia social a los adultos».

El concejal independiente Adam Paynter, responsable de la cartera de recursos, admitió que transformar el modo en que funciona el consejo sería clave para ahorrar dinero.

«Estamos analizando los datos, la inteligencia artificial y cómo podemos optimizar nuestros procesos para asegurarnos de que funcionen de manera más eficiente y mejor para el cliente», explicó.

Título de la imagen, Connor Donnithorne dijo que le preocupaba la propuesta de que algunos estacionamientos se volvieran sin pago en efectivo.

Los partidos de oposición temen que los servicios de primera línea puedan verse afectados si no se consiguen los ahorros.

El concejal Paul Ashton, líder del grupo Reform UK, dijo: «Aunque tenemos bastante confianza, todavía va a ser bastante difícil lograrlo.

«¿Y si no logramos esos ahorros? ¿Cómo van a implementar un nuevo plan?», preguntó.

Otras propuestas incluyen un aumento en el coste de la recolección de residuos voluminosos y de jardín, y ahorrar dinero haciendo que algunos de los estacionamientos del consejo no requieran pago en efectivo.

El líder del grupo conservador en el consejo, el concejal Connor Donnithorne, declaró: «Va a ahorrar muy poco dinero. Va a causar una enorme molestia a mucha gente, en particular a nuestros residentes mayores, especialmente a aquellos que sufren exclusión digital».