Un coro de Oxford actuará en Jersey este mes, llevando clásicos de armonía cercana y música coral tradicional al público de la isla como parte de una celebración de Año Nuevo.

Lilium, un conjunto del coro del Magdalen College de Oxford, ha sido invitado a actuar por la organización benéfica de Jersey Music in Action.

El coro es una de las instituciones corales más históricas del Reino Unido, con una tradición de canto que se remonta a 1480.

James Mews, presidente de Music in Action, dijo que la visita era parte de la misión de la organización benéfica de brindar experiencias musicales excepcionales a la isla.

«El coro del Magdalen College es reconocido mundialmente», afirmó el Sr. Mews.

Puede que la gente no se dé cuenta de que ya los ha escuchado: han aparecido en programas como Blue Planet con Sir David Attenborough, así como en importantes películas.

El miembro del coro, Jack Boley, de 19 años, nació en Jersey.

El señor Mews dijo que era «encantador traer de vuelta a casa a un joven talento local extraordinario».

Dijo que los conciertos atrajeron a personas que normalmente no asistirían a espectáculos clásicos, describiéndolos como «exuberantes, estimulantes y divertidos».

El programa combinará arreglos de armonías estrechas de música pop conocida, incluidas canciones de The Beatles y Elton John, con obras corales más tradicionales.

El coro actuará dos veces el sábado 10 de enero en la Iglesia Metodista de St Helier.