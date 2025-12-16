«Tengo que decirte que adoro a ese niño.»

Las primeras observaciones públicas de Ruben Amorim sobre Mason Mount después de su nombramiento como entrenador en jefe del Manchester United hace poco más de un año han resistido la prueba del tiempo.

Los fanáticos del United tardaron más de lo esperado en llegar a la misma conclusión, pero el gol de Mount y su desempeño general ante los Wolves la semana pasada los hicieron ronronear.

De repente, el hueco dejado por la inminente marcha de Bryan Mbeumo y Amad Diallo a la Copa Africana de Naciones (Afcon) no parece tan difícil de llenar.

La inteligencia de juego de Mount, su perspicacia y su capacidad para jugar en espacios reducidos están cobrando protagonismo. Ahora, la frase más utilizada sobre él es: «Su calidad nunca estuvo en duda».

Casi dos años y medio después del contrato de cinco años que firmó en julio de 2023, las propias declaraciones audaces de Mount sobre el futuro tienen cierto significado.

«Soy muy ambicioso», dijo a su llegada a Old Trafford. «Sé lo increíble que se siente ganar grandes trofeos y lo que se necesita para lograrlo».

«Daré todo para volver a vivir eso en el Manchester United».

Es justo decir que la declaración de intenciones que hizo Mount después de completar su transferencia de £55 millones desde Chelsea aún no se ha cumplido.

Ganador de la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes con el Chelsea, Mount entró como suplente en el tiempo añadido en la victoria del United en la final de la FA Cup de 2024 sobre el Manchester City. Fue titular en la derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham en mayo y formó parte de la plantilla del United que terminó 15.ª.

No es que el jugador de 26 años se arrepienta de haber dejado el club de su infancia, el Chelsea.

Si hablas en privado con gente que conoce bien a Mount, tendrás la impresión de que restaurar la suerte del United suponía el tipo de desafío que lo entusiasmaba.

En aquel entonces, bajo la dirección de Erik ten Hag, el club dejó claro que lo quería. Eso importa. Y todavía importa. Por eso las primeras palabras de Amorim fueron perfectas.

Mientras el ex entrenador del Sporting evaluaba el equipo que heredaba, sabía que en Mount estaba consiguiendo un jugador flexible y de alto nivel que podría encajar en una variedad de posiciones diferentes dentro de su sistema, algo que Amorim sentía que no tenía suficiente.

De izquierda a derecha, como un número ortodoxo 10, como un seis o un ocho, Mount tiene una gama de experiencias que lo hacen muy útil para un entrenador que considera la adaptabilidad como un arma clave.

«Es un jugador muy inteligente», respondió Amorim cuando le preguntaron sobre Mount el viernes antes del partido de la Premier League del lunes contra el Bournemouth. «Es muy técnico».

A veces, ser un jugador técnico no se trata solo de divertirse con el balón. Se trata de la calidad del pase, la recepción, cómo recibir el balón. Mason puede equilibrar bastante bien a nuestro equipo.

Amorim no es el único en el campo de entrenamiento del United en Carrington que reconoce las cualidades de Mount. Ciertamente, no es el único que se alegra sinceramente de que un jugador con tanto potencial pueda dejar atrás las lesiones y ofrecer un rendimiento constante.

Nadie discutiría que los últimos dos años han sido fáciles. El propio Mount ha admitido que lidiar con dos ausencias prolongadas y un par de ausencias menores y frustrantes fue difícil.

Pero el personal de Carrington admiró la actitud profesional que Mount adoptó a lo largo de sus diversas recuperaciones.

Fuentes del campo de entrenamiento dijeron que el jugador no escatimó esfuerzos para mantenerse en forma y que regularmente era uno de los últimos en irse después de largas temporadas en baños de hielo y sesiones de sauna.

Se le considera un eslabón dentro del plantel de Amorim, alguien que une a los grupos de jugadores, lo que ha sido particularmente evidente esta temporada cuando, como se reconoce generalmente, los jugadores del United se han mantenido unidos y concentrados en obtener mejores resultados.

Mount también es muy apreciado por el personal no futbolístico por su disposición a ayudar, algo que no se puede dar por sentado en el departamento de juego del United ni en ningún otro club. Pasa tiempo con un par de chicos habituales fuera del campo de entrenamiento, ha hablado con ellos y sus padres, y aún lleva una pulsera que uno de ellos le regaló.

Todos estos rasgos son positivos a escala humana.

Sin embargo, en el mundo presionado de la Premier League, son cuestiones secundarias en comparación con el rendimiento en la cancha, y justo ahora, está en racha.

Tras destacar en la victoria ante Crystal Palace el 30 de noviembre, Mount siguió con una excelente actuación contra los Wolves, que ciertamente estuvieron mal en Molineux pero demostraron que pueden ser obstinados y diligentes en su desafortunada derrota ante el Arsenal.

Los goles en ambas victorias elevan su cuenta total con el United a siete, igualando su dorsal. Esto no pasó desapercibido para los creadores de contenido del club, que los subieron todos a la aplicación y lanzaron una votación para elegir el mejor. Su segundo gol en la semifinal de la Europa League contra el Athletic de Bilbao —un disparo a dos toques desde 50 yardas que selló la victoria por 4-1— resultó ser el mejor.

La idea para las próximas semanas y meses es ampliar esa área particular de debate mientras el United lucha por un lugar en Europa (su objetivo general) y trata de asegurar un lugar entre los cinco primeros, probablemente con el regreso a la Liga de Campeones un año antes de lo previsto.