El arrendatario de un lugar costero icónico pero abandonado podría estar dispuesto a venderlo, según un líder del consejo.

El grupo inmobiliario AEW tiene un contrato de arrendamiento de 250 años sobre el Kursaal , inaugurado en 1901 y que ha acogido artistas como Queen y AC/DC.

Daniel Cowan, líder del Ayuntamiento de Southend-on-Sea, dijo que haría «todo lo posible» para que el edificio, que está prácticamente vacío, vuelva a abrir.

Un portavoz de AEW afirmó: «Estamos centrados en alcanzar una solución a largo plazo para el Kursaal y esperamos concluir estas conversaciones en un futuro próximo».

Considerado el primer parque de entretenimiento del mundo, el Kursaal fue incluido en la lista de los 10 edificios más amenazados de la Sociedad Victoriana en 2024.

Es propiedad del ayuntamiento dirigido por el Partido Laborista, pero está supervisado por AEW.

Daniel Cowan lleva gafas, chaqueta gris, camisa a rayas azules y blancas y corbata azul marino. Tiene el pelo castaño y corto y sonríe frente a unos arbustos.

Fuente de la imagen,Lewis Adams/BBC

Título de la imagen,El líder del consejo, Daniel Cowan, dijo que AEW podría no tener la experiencia para administrar el Kursaal

«En años anteriores, tal vez los arrendatarios no han sido obligados a rendir cuentas con la suficiente firmeza», dijo Cowan, hablando con Sonia Watson en BBC Essex.

Nos reunimos periódicamente y también hacemos todo lo posible para ayudarlos a encontrar compradores.

El líder del consejo creía que AEW se había dado cuenta de que el edificio era «algo que no tienen la experiencia para llevar a cabo» a largo plazo.

AEW firmó el contrato de arrendamiento en marzo de 2018, una decisión acordada sin debate por los concejales, según reveló una solicitud de Libertad de Información .

Lee Clark, del Partido Confelicity de Southend, presentó la solicitud. Anteriormente había dicho: «Es repugnante ver cómo un edificio tan emblemático se derrumba ante nuestros ojos».

Una imagen en blanco y negro de los Kursaal Flyers fuera del Kursaal. Todos llevan atuendos originales y sonríen del brazo. Son cinco.

Fuente de la imagen,Michael Putland/Getty

Título de la imagen,Los creadores de éxitos de Southend, los Kursaal Flyers, afuera del recinto, que estaba de gira.

El miércoles, el consejo incluyó el Kursaal en una lista de lugares abandonados que quería poner en uso mediante medidas de fomento y control.

La lista fue llamada «los doce sucios» y en ella aparecen otros 11 sitios.

El portavoz de AEW dijo que el consejo había sido mantenido informado durante las discusiones sobre el futuro del Kursaal.

«No estamos en condiciones de decir nada más mientras las negociaciones comerciales estén en curso», añadió.