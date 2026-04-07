A finales de marzo, el Liverpool anunció que los precios de las entradas subirían en consonancia con el índice de precios al consumidor (IPC) para la inflación durante las próximas tres temporadas.

Esto significa que, para la próxima temporada, los precios de los abonos aumentarán entre 21,50 y 27 libras esterlinas, mientras que los precios de las entradas individuales para quienes no sean abonados subirán entre 1,25 y 1,75 libras esterlinas.

En las próximas dos temporadas se producirán nuevos aumentos, lo que significa que algunos aficionados podrían llegar a pagar alrededor de 100 libras esterlinas más por su abono de temporada para 2028. El aumento de la inflación podría incrementar aún más dicho precio.

Esta es la primera vez que un club de la Premier League anuncia con antelación subidas de precio de las entradas para varias temporadas consecutivas, lo que significa que, al comienzo de la temporada 2028-29, los precios de las entradas del Liverpool habrán subido en cinco de las seis temporadas.

Los datos del informe anual de la UEFA sobre el panorama financiero y de inversión de los clubes europeos muestran que, incluyendo tanto las entradas generales como las de hospitalidad, el Liverpool obtiene un promedio de 74 libras esterlinas por aficionado por cada entrada que vende.

El Liverpool obtuvo unos ingresos totales por venta de entradas de 120 millones de libras el año pasado, lo que supone un aumento del 27 por ciento con respecto al año anterior, en parte debido a la inauguración de la tribuna ampliada de Anfield Road.

En cada jornada, obtienen una media de 4,5 millones de libras esterlinas en ingresos por venta de entradas, la octava cifra más alta de Europa.

El aumento de precios la próxima temporada debería reportar al club entre 1,5 y 2 millones de libras esterlinas adicionales por la venta de entradas.

El Liverpool debatió los cambios con la junta de aficionados del club y defendió las nuevas políticas alegando el aumento de los costes operativos.

«Los costes operativos de los días de partido han aumentado significativamente, con incrementos del 85% desde la temporada 2016-17, y se observa un aumento continuo en el coste de las operaciones futbolísticas en general», afirmaron.

«En los últimos cuatro años, los costes de los servicios públicos en todo el club también han aumentado un 107%, y los impuestos sobre bienes inmuebles en ese mismo período han crecido un 286%, mientras que los salarios, excluidos los sueldos de los jugadores, han aumentado un 73%.»

El club cree que el enfoque plurianual proporciona a los aficionados una mayor seguridad a largo plazo, pero los seguidores no aceptan esa lógica.

«Se trata de qué tipo de club de fútbol elige ser el Liverpool «, dijo Spirit of Shankly. «Uno arraigado en su gente, o uno que la ve como una fuente de ingresos que se explota año tras año».

«La clave es simple: esta [acción] crecerá y se intensificará.»

«Si te importa este tema, tienes que formar parte de él. Asiste. Participa. Apóyalo. Anima a otros a participar.»

«Esto solo funciona si suficientes personas hacemos que funcione.»

La vinculación con el IPC significa que los acontecimientos mundiales que afectan a la economía y elevan la inflación, como la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, podrían provocar que los aficionados del Liverpool paguen precios aún más altos.

El ex director ejecutivo del Liverpool, Christian Purslow, declaró en el podcast The Football Boardroom: «¿Alejar a tus aficionados más tradicionales y acérrimos? Creo que es un mal negocio.»

«No me gusta lo de los contratos plurianuales. Lo veo como un problema de asequibilidad: no se ven acuerdos entre el sector público y el privado que se celebren a largo plazo.»

«El verdadero coste de asistir está aumentando para los aficionados que menos pueden afrontarlo.»

«No entiendo por qué un equipo que genera 700 millones de libras en ingresos necesita dinero extra.»