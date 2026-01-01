Newcastle Red Bulls ha fichado al internacional argentino Franco Molina para el inicio de la temporada 2026-27.

El segunda línea de 28 años se unirá al equipo de Newcastle en el verano después de jugar la campaña del Super Rugby 2026 para el equipo australiano Western Force.

Molina, que tiene experiencia en el rugby de primera división después de hacer 17 apariciones para Exeter Chiefs la temporada pasada, acordó un contrato de dos años.

Tiene 20 partidos internacionales y anteriormente jugó en clubes de Argentina con Dogos, Ceibos y Jaguares, así como con el equipo chileno Selknam.

«Me siento increíblemente honrado de unirme al Newcastle Red Bulls, un club que tiene una gran afinidad con los jugadores argentinos», declaró Molina al sitio web del club de Newcastle., externo.

«Después de mi conversación con Jonny Petrie [director general] y Neil McIlroy [director general deportivo], es obvio que este es un momento realmente emocionante para estar involucrado con el club y no puedo esperar a ver lo que está por venir.

«Tengo muchas ganas de encontrarme con mis compañeros de equipo y conseguir algo especial allí».

El técnico McIlroy dijo que Molina había acumulado una valiosa experiencia internacional en los últimos años al jugar en «muchos partidos importantes» para Argentina.

«Conoce la Premier League desde su época en Exeter, y su habilidad en jugadas a balón parado nos será muy útil mientras buscamos poner a este club en una clara trayectoria ascendente», dijo McIlroy.

Newcastle se encuentra actualmente último en la Premier League después de haber perdido sus ocho partidos de liga hasta el momento esta temporada y recibirá al segundo desde abajo, Gloucester, el viernes.