Dígale a una sala llena de miembros del Ejército de Tartán que hay un delantero escocés olvidado con ocho goles en sus últimos nueve partidos del Campeonato Inglés y llamará la atención.

Entonces mencione el nombre de Oli McBurnie y verá cómo todos se molestan ante la idea de que el delantero del Hull City regrese alguna vez al equipo de Steve Clarke.

El ex jugador del Sheffield United, que no ha logrado marcar en 17 partidos internacionales, tuvo una relación difícil con la afición mientras representó a Escocia entre 2018 y 2021.

No ha tocado un balón con la selección nacional en casi cinco años, pero cada vez es más difícil ignorar el buen estado de forma del jugador de 29 años, que el sábado anotó su décimo gol en todas las competiciones para el Hull, que lucha por el ascenso.

«He dicho muchas veces que para mí jugar por mi país es la cima del fútbol», afirmó McBurnie., externodespués de marcar el gol de la victoria en el fin de semana sobre el West Brom .

«La única forma en que puedo volver a ese equipo es seguir jugando para el Hull City y marcar tantos goles como pueda para que esa decisión sea lo más difícil posible para el entrenador.

«Pero ese es mi objetivo final: volver a la selección de Escocia».

La fracturada relación de McBurnie con el Ejército Tartán

Después de no haber logrado marcar en 17 apariciones, es justo decir que la relación entre McBurnie y Escocia aún no ha terminado.

Sin embargo, solo siete de esos partidos fueron titularidades, cuatro de los cuales se produjeron durante el complicado segundo mandato del ex entrenador principal Alex McLeish.

A la gente le resulta más fácil recordar que McBurnie estaba en el once inicial cuando Escocia sufrió la infame derrota por 3-0 en Kazajstán, en lugar de ser titular en la victoria sobre Israel en la semifinal del play-off de la Eurocopa 2020.

También marcó un penalti en la icónica tanda de penaltis contra Serbia en la final del play-off. Eso merece un recuerdo especial.

Pero sectores del Ejército Tartán habían estado cuestionando el compromiso del delantero nacido en Leeds al menos un año antes de esa memorable noche en Belgrado.

Unas imágenes desafortunadas en el canal de televisión del Sheffield United dieron lugar a afirmaciones de que McBurnie no estaba interesado en unirse a la selección nacional.

Fue defendido por el entonces segundo seleccionador de Escocia, Steven Reid. Doce meses después, Clarke afirmó que el delantero no merecía la «mala prensa» que recibía.

Ese respaldo del entrenador principal llegó en el momento en que McBurnie se retiró de su equipo, pero jugó para su club dos días después.

Ha jugado ocho veces para el actual seleccionador de Escocia desde entonces, pero marzo de 2021 fue la última vez que fue convocado.