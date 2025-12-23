Con el entrenador Marco Silva sin varios de sus jugadores clave debido a compromisos internacionales, esta fue una gran victoria para Fulham.

Con Alex Iwobi, Calvin Bassey y Samuel Chukwueze pasando el mes representando a Nigeria en la Afcon, a los Cottagers les faltaba un trío que había iniciado un total colectivo de 34 de los 48 partidos posibles en la Premier League esta temporada.

Pero cuando Kevin, en su cuarta titularidad en la liga, superó a la defensa del Nottingham Forest y lanzó un delicioso balón al arco en los primeros 30 segundos, quedó claro que el Fulham quería demostrar que era más que capaz de asegurar la victoria en ausencia de sus hombres clave.

Esa noche, fue la imprevisibilidad de Kevin y la experiencia del lateral izquierdo Antonee Robinson lo que impulsó a los Cottagers a la victoria.

El internacional juvenil brasileño Kevin, que llegó procedente del Shakhtar por un récord para el club de 34,6 millones de libras en septiembre, estuvo animado durante sus 78 minutos de acción antes de ser reemplazado por King, con su astucia y control cercano provocando una falta de Luiz en el tiempo añadido de la primera mitad para ganar el penalti decisivo para su equipo.

A sus 22 años, es natural que el delantero tenga mucho que aprender y mejorar, en particular su toma de decisiones, pero este partido generará mucha emoción a los hinchas del Fulham, especialmente cuando no puedan contar con Chukwueze.

Con la presencia del asistente del entrenador brasileño, Paul Clement, la actuación de Kevin podría dar a los seleccionadores nacionales algo en qué pensar antes del Mundial del próximo verano.

Mientras tanto, es probable que tenga muchas más oportunidades de impresionar en la Premier League hasta que Chukwueze regrese de sus compromisos internacionales.