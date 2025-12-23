Un hombre ha sido acusado de asesinato después de un incidente en una casa en Whitburn.

Rafal Niewojt, de 48 años, está acusado de matar a Grzegorz Bialy en la casa de Gilchrist Crescent en la ciudad de West Lothian el viernes.

El Sr. Bialy, de 56 años, fue declarado muerto en el lugar después de que la policía fuera llamada por informes de preocupación por una persona.

Niewojt, de Whitburn, no se declaró culpable de los cargos de asesinato y violación de las condiciones de la fianza durante una comparecencia inicial en el Tribunal del Sheriff de Livingston.