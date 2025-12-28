Al ver a Ilan Kebbal, la primera pregunta que surge es cómo, a sus 27 años, no ha sido fichado por un club más grande. El argelino estuvo excepcional con el Paris FC la temporada pasada, y sus cinco goles y siete asistencias contribuyeron enormemente al ascenso del club parisino a la Ligue 1. Pero la principal razón por la que Kebbal es relativamente novato en la máxima categoría es su irregularidad. Es un delantero que puede desaparecer de los partidos… o incluso durante varias semanas. Hay muchos inconformistas de su calaña en la Ligue 2, pero muchos comparten el mismo defecto.

Pero Kebbal empezó a abordar ese tema en 2025. Su calidad, técnica y eficiencia en espacios reducidos nunca han sido cuestionadas, pero su capacidad para demostrarlo a menudo sí lo ha sido. Tras su excelente temporada en la Ligue 2, ha arrasado en la Ligue 1, incluso llevando su juego al siguiente nivel. Kebbal suma seis goles y cuatro asistencias en la máxima categoría francesa. No se trata solo de los goles, sino de su calidad. Su gol contra el Olympique de Marsella desde unos 30 metros me viene inmediatamente a la mente.

Kebbal asegura centralidad en el proyecto evolutivo del Paris FC

Su buen estado de forma con los Parisiens le ha valido un puesto en la selección de Argelia para la Copa Africana de Naciones (AFCON). Fue en octubre cuando debutó como internacional, y aunque solo ha sido suplente en tres ocasiones, se ha ganado un puesto en la convocatoria, a pesar del gran talento de Djamel Belmadi .

A nivel de clubes, Kebbal sigue siendo una pieza clave para el Paris FC, que, con el apoyo de la familia Arnault, aspira a competir en la élite de la Ligue 1. Sin embargo, a pesar de algunos fichajes millonarios durante el verano (Willem Geubbels, Moses Simon, Pierre Lees-Melou…), los jugadores que llevaron al Paris FC a la máxima categoría son los que han sido más valiosos en estos primeros meses de la temporada. Kebbal es el principal de ellos, y mientras busca construir su carrera internacional, se ha asegurado un lugar en un ambicioso proyecto que, en los próximos años, podría revolucionar el panorama futbolístico francés. Sin embargo, dado el proyecto en el Stade Jean-Bouin, necesitará repetir su rendimiento de 2025 en 2026 para seguir siendo la piedra angular del ataque del Paris FC.