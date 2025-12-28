Las conversaciones sobre Ucrania deben avanzar hacia una “paz justa y duradera”, dijo Sir Keir Starmer a los líderes europeos, mientras Volodymyr Zelensky se prepara para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

En una llamada con líderes alemanes y franceses el viernes, el Primer Ministro dijo que seguía siendo «un momento crucial para Ucrania y la seguridad en toda la región euroatlántica» y enfatizó su «compromiso inquebrantable» con Ucrania.

Anuncio

Un portavoz de Downing Street dijo que los líderes “reiteraron su compromiso inquebrantable con una paz justa y duradera para Ucrania y la importancia de que las conversaciones sigan avanzando hacia ello en los próximos días”.

Un niño es apuñalado hasta la muerte en un ataque horroroso antes de que el asesino se «quite la vida»

Se descubrirán extraterrestres dentro de 50 años, pero probablemente solo sean «lodo gris»

LEER MÁS: Los peores criminales encarcelados en 2025 que tal vez nunca vuelvan a saborear la libertad

La llamada de Sir Keir con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se produce mientras se espera que el presidente de Ucrania viaje a Estados Unidos el domingo.

Anuncio

Zelensky dijo que se reuniría con Trump en Florida durante el fin de semana para discutir garantías de seguridad y afirmó que el plan de paz está «listo en un 90%».

Agregó que esperaba discutir un “acuerdo económico” y “cuestiones territoriales” con Trump, y dijo que esperaba que los líderes europeos también pudieran participar en las conversaciones el domingo o en una fecha futura.

Las conversaciones en Florida son la última etapa del esfuerzo de un año de Trump para lograr un alto el fuego en Ucrania, habiendo dicho previamente que pondría fin a la guerra el primer día de su mandato en el cargo.

En Nochebuena , Zelensky dijo que Estados Unidos y Ucrania habían llegado a un consenso sobre una serie de cuestiones críticas e indicó que estaba abierto a crear una zona desmilitarizada en la frontera oriental de su país con Rusia.

Anuncio

Pero ha seguido resistiéndose a las demandas rusas de que Ucrania ceda dos de sus regiones orientales, Luhansk y Donetsk.

Es probable que Rusia también se oponga a que las fuerzas de la OTAN desempeñen un papel en la supervisión de un alto el fuego, que según han dicho los líderes europeos, incluidos Sir Keir y Macron, debe formar parte de cualquier acuerdo.

Otras demandas europeas incluyen permitir a Ucrania mantener un ejército de 800.000 soldados en tiempos de paz y unirse a la UE, mientras que Estados Unidos ha ofrecido, según se informa, garantías de seguridad no especificadas.

Mientras tanto, el conflicto continúa, con ataques con misiles y aviones no tripulados rusos golpeando Ucrania la mañana del viernes, mientras que Kiev afirmó que había utilizado misiles Storm Shadow suministrados por Gran Bretaña para atacar una importante refinería de petróleo rusa el jueves.