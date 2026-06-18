«No sabemos si esto ha sido para darle una llamada de atención o una patada en el trasero, pero en los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica hemos visto al Bellingham de antaño.»

Y Bellingham sabrá que debe rendir porque Tuchel ha demostrado estar más que dispuesto a alinear a Rogers en el rol de suplente del capitán Harry Kane si su rendimiento decae.

Robinson dijo: «Cuando eres un jugador de ese calibre, siempre tienes algo que demostrar. El talento natural surge con facilidad. El trabajo duro no. La combinación de ambos es lo que hace a los mejores jugadores».

«Inglaterra es un equipo mucho mejor y más fuerte con Bellingham en sus filas, pero él sabe perfectamente que no es insustituible. Harry Kane es insustituible, pero Bellingham no lo es porque está Morgan Rogers.»

«Si no juega, Inglaterra se debilitaría, pero no es insustituible.»

Su compañero de equipo en Inglaterra, Henderson, no tiene ninguna duda sobre el impacto que Bellingham podría tener, y afirma: «Nos aporta algo realmente especial. Un ‘factor X’. Ha tenido grandes momentos. Es un jugador de grandes partidos».

«Jude es un jugador importantísimo para nosotros. Cualquiera del grupo te dirá lo buen compañero que es.»

La causa de Inglaterra incluso podría verse favorecida por el hecho de que Bellingham crea que Tuchel ahora tiene la fórmula correcta, después de haber declarado en el programa Lions’ Den de la Federación Inglesa de Fútbol: «En la Eurocopa [de 2024] hicimos algunas cosas un poco mal fuera del terreno de juego».

«No siento que el grupo se haya conectado tan bien como podría haberlo hecho por varias razones. La expectativa influyó: habíamos tenido un buen desempeño en 2018 y en el Mundial de Qatar, y cuando llegó ese torneo se nos consideraba uno de los dos o tres equipos que debían ganarlo.»

«No estábamos jugando particularmente bien, así que incluso cuando ganábamos no tenías la sensación de estar tan feliz como deberías estar.»

Bellingham ha recuperado su nivel habitual, jugando con la intensidad que lo caracteriza, pero también con una sonrisa en el rostro, y eso es precisamente lo que Inglaterra y Tuchel querrán cuando comience su andadura en el Mundial de Dallas.