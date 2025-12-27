El Arsenal ha recibido un duro golpe antes de su choque de la Premier League contra el Brighton con Jurrien Timber descartado.

Timber fue titular en la victoria del Arsenal por los cuartos de final de la Copa Carabao sobre Crystal Palace el martes por la noche, convirtiendo con éxito su penal en la tanda de penaltis , y llegó con el equipo al Emirates Stadium el sábado.

Sin embargo, el holandés no fue incluido en la convocatoria para el partido contra los Seagulls , lo que generó confusión sobre el equipo que había seleccionado Mikel Arteta .

Arteta explicó que Timber sufrió un golpe al final del partido contra el Palace y no ha corrido ningún riesgo de cara al partido en casa de la próxima semana contra el Aston Villa.

“Lo echamos de menos porque en la última parte del partido sintió algo y no pudo seguir así que está fuera”, reveló el español.

Con Ben White y Cristhian Mosquera también fuera de juego por lesión , no hay un lateral derecho natural en el once del Arsenal.

A William Saliba se le podría pedir que pase a la posición de lateral, o Arteta podría haber ajustado su sistema a una defensa de tres que vería a Bukayo Saka y Leandro Trossard operando como laterales.

Aunque fue una sorpresa para el Arsenal, Gabriel volvió a la convocatoria contra el Brighton. Esto a pesar de que Arteta afirmó que el defensa brasileño estaba lejos de volver a la cancha.

Hablando justo antes de Navidad, el técnico de los Gunners dijo: «Tenemos que esperar y ver qué pasa. Todavía no ha entrenado, así que sigue con su rehabilitación».

“Pero ojalá pueda volver lo más pronto posible, porque sabemos la situación que tenemos ahora en la defensa”.

Piero Hincapie se ha recuperado del golpe que lo mantuvo fuera del partido de copa de mitad de semana para ser titular en defensa junto a Saliba y Riccardo Calafiori.

Además, Gabriel Martinelli también está en forma después de ser reemplazado durante la segunda mitad contra Palace luego de un choque de rodillas con Jaydee Canvot al final de la primera mitad.