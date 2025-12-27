Se cree que hay estafadores operando en Coventry y las West Midlands. Se insta a los residentes a mantenerse alerta durante las fechas de Navidad y Año Nuevo.

La policía ha reportado un aumento en los incidentes de fraude en los últimos días. Los estafadores han estado utilizando teléfonos fijos y móviles, haciéndose pasar por contactos de confianza y presionando a las personas para que compartan información confidencial antes de realizar solicitudes de pago no solicitadas.

Según la Policía de Coventry , los identificadores de llamadas pueden ser falsificados para mostrar números familiares, lo que permite que las personas se sientan seguras al revelar información confidencial. Las víctimas se ven presionadas a tomar decisiones rápidas y compartir información sensible antes de darse cuenta de que han sido estafadas.

Un portavoz de la Policía de Coventry declaró: «Los estafadores se hacen pasar por personas u organizaciones de confianza. Instamos a los residentes de Coventry a mantenerse alerta y a informarse sobre cómo detectar el fraude antes de que les roben lo que les pertenece. Estén atentos al fraude telefónico».

“El fraude telefónico implica que los delincuentes lo llamen a su teléfono fijo o móvil, se hagan pasar por alguien de confianza y lo convenzan de que les entregue información confidencial, realice un pago o les dé acceso a su computadora o teléfono.

Los estafadores podrían pedirle que comparta información personal o financiera, hacerle sentir pánico o apresurado, y pedirle que comparta una contraseña de un solo uso. No comparta esta información.

En lugar de eso, cuelga y tómate un tiempo para comprobar si la llamada es genuina. Puedes pedirle a tus familiares y vecinos de confianza que lo comprueben.

Una forma rápida de evitar llamadas de marketing y ventas no solicitadas es registrar su número en el Servicio de Preferencias Telefónicas . Es gratis y rápido.