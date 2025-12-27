El gobierno australiano ha brindado su apoyo a los ataques aéreos estadounidenses contra el Estado Islámico en Nigeria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una publicación en las redes sociales el día de Navidad que había dirigido un “ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista ISIS” en el agitado noroeste de Nigeria.

Trump ha acusado durante mucho tiempo a los militantes de atacar a los cristianos en el norte predominantemente musulmán.

“Ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”, dijo en Truth Social.

Anuncio

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó en una publicación enviada a X que las autoridades nigerianas habían participado en una cooperación de seguridad y un intercambio de inteligencia que “condujo a ataques precisos contra objetivos terroristas en Nigeria”.

El presidente Donald Trump ha acusado durante mucho tiempo a militantes de atacar a los cristianos en el norte predominantemente musulmán. Imagen: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP (

“La violencia terrorista en cualquier forma, ya sea dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, sigue siendo una afrenta a los valores de Nigeria y a la paz y la seguridad internacionales”, dijo un portavoz.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo que el gobierno australiano apoyaba la cooperación entre Estados Unidos y Nigeria contra el grupo Estado Islámico, incluidos los ataques del viernes.

«ISIS aterroriza a personas de todo el mundo. Su ideología extremista y violenta debe ser detenida», afirmó.

Anuncio

Esto ocurre mientras Anthony Albanese continúa lidiando con las consecuencias de un presunto ataque “inspirado por ISIS” en Bondi Beach en el que murieron 15 personas.

La policía supuestamente recuperó banderas caseras de estilo Estado Islámico de un automóvil que pertenecen a los presuntos pistoleros, Sajid y Naveed Akram.

“La atrocidad inspirada por ISIS del domingo pasado refuerza el entorno de seguridad que cambia rápidamente en nuestra nación”, dijo Albanese a principios de esta semana.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, declaró que el gobierno australiano apoyaba la cooperación entre Estados Unidos y Nigeria contra el grupo Estado Islámico. Foto: NewsWire / Martin Ollman

El grupo Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh en árabe, alguna vez controló franjas de territorio que abarcaban Irak y Siria, y tenía grupos alineados que también operaban en Afganistán, Pakistán y en partes del sudeste y centro de Asia y África.

Anuncio

Desde la caída de Baghuz en el extremo occidental de Siria en 2019, el grupo y sus afiliados se han vuelto cada vez más activos en el Sahel y en zonas de África donde la autoridad central está muy disminuida, como la República Democrática del Congo.

Nigeria ha combatido desde la década de 2000 una insurgencia del grupo yihadista Boko Haram, que en 2014 prometió lealtad al grupo Estado Islámico.

Los países vecinos de Chad, Burkina Faso, Mali y Níger se enfrentan a insurgencias yihadistas activas.

Bamako, la capital de Mali, ha estado bajo asedio por el grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda.