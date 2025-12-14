A partir del domingo entrará en vigor un nuevo horario en todo el sector ferroviario.

Los cambios implicarán la introducción de servicios adicionales en todo el sureste, y algunos servicios contarán con vagones adicionales que crearán más asientos para los pasajeros.

Los servicios de Southeastern, Govia Thameslink Railway (GTR) y South Western Railway (SWR) sufrirán algunos cambios.

Aquí, echamos un vistazo a los cambios clave a continuación y cómo esto podría afectar su viaje:

Del sudeste

Título de la imagen,Southeastern dice que el nuevo horario significará que habrá «miles» de asientos más disponibles

Algunos trenes entre las terminales de Londres y Hastings tendrán más vagones tanto en las horas pico de la mañana como de la tarde.

Se pondrán en funcionamiento servicios adicionales en horas punta entre London Charing Cross y Maidstone East, con una frecuencia que aumentará cada media hora.

Los servicios de fin de semana entre London Victoria y Dartford/Gravesend se ampliarán a ocho vagones.

Se introducirán trenes nocturnos adicionales en la ruta entre Londres Charing Cross y Dartford vía Bexleyheath.

Un total de 29 servicios adicionales de alta velocidad entre semana y fines de semana circularán entre London St Pancras International y Faversham, con una frecuencia de servicio de media hora hasta las tardes de los días laborables y durante todo el día los sábados.

Algunos servicios en toda la red han estado sujetos a pequeños ajustes de horario.

Ferrocarril Govia Thameslink

Un tren verde de Southern Railway llega a la estación de tren de Three Bridges.

Título de la imagen,Govia Thameslink Railway opera servicios de Southern, Thameslink y Gatwick Express en Kent, Sussex y Surrey.

Se pondrá en funcionamiento un nuevo servicio matutino y vespertino en hora punta entre Eastbourne y London Bridge. El servicio sale de Eastbourne a las 06:47 GMT y llega a Londres a las 08:25. El regreso sale de London Bridge a las 17:03 y llega a Eastbourne a las 18:35, con paradas en Hampden Park, Lewes y Three Bridges.

Los servicios entre East Grinstead y London Victoria ahora serán cada media hora durante el mediodía de los días laborables durante las vacaciones escolares y los jueves y viernes durante el período escolar.

Más servicios entre Brighton y Southampton pararán en Porchester.

El servicio de las 06:46 de Londres Victoria a Ore ahora parará en Wivelsfield a las 07:38 antes de continuar hacia Eastbourne y Ore.

El actual servicio de Eastbourne a Ore de las 06:23 comenzará ahora en Brighton a las 05:37 y hará paradas en Lewes, Polegate y Hampden Park antes de continuar hasta Ore.

El servicio de las 05:52 entre semana desde el Aeropuerto de Gatwick a Londres Victoria se conecta con el servicio de Reigate a Londres Victoria en Redhill. El tramo de este servicio con destino al Aeropuerto de Gatwick comenzará ahora en Three Bridges a las 05:47.

Para mejorar los viajes matutinos hacia Portsmouth para las estaciones entre Havant y Chichester, se introducirán paradas adicionales en un servicio matutino entre el Aeropuerto de Gatwick y el Puerto de Portsmouth.

No hay cambios significativos en los servicios de Gatwick Express.