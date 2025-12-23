Le pedimos su opinión sobre la primera victoria del Celtic bajo el mando del nuevo entrenador Wilfried Nancy, que venció al Aberdeen por 3-1.

Aquí están algunas de tus reflexiones:

Martin : Hay indicios de resurgimiento, pero necesitamos un goleador y debemos castigar al rival. El Celtic solía marcar desde todos los ángulos. Ojalá este haya sido el comienzo de una nueva era de éxito.

John : Me alegra haber conseguido finalmente la victoria que necesitábamos. No se puede culpar al entrenador por fallar tantas ocasiones. Espero que consigamos un delantero de primer nivel que pueda mejorar el ataque del equipo. Estamos a solo tres puntos del Hearts si ganamos el partido que nos queda.

Patrick : Una victoria es una victoria. La preocupante cantidad de tiros fallados deberá abordarse en el mercado de fichajes.

Andy : Por fin una victoria. Sigue siendo evidente que necesitamos dos centrales y dos delanteros nuevos. Si tuviéramos un rematador, el partido se habría decidido al descanso. El progreso es evidente y este estilo de fútbol será emocionante, pero sin el personal adecuado no funcionará.

Alan: Es irrazonable culpar a un entrenador por las muchas oportunidades (y no pocas ocasiones fáciles) que se han desaprovechado contra el Hearts, el Dundee United y el Aberdeen. Estas desaprovechadas son consecuencia de la venta de Kyogo Furuhashi y la salida de Adam Idah. Los problemas actuales se deben a un mercado de fichajes inepto.

Sean: Me alegro de que el entrenador haya conseguido su primera victoria. Debió sentir que todo le iba en contra y no tengo ni idea de cómo manejó la presión de la afición. Ojalá podamos seguir adelante.

Kev: Los equipos rivales pueden interpretar y contrarrestar las tácticas de Nancy, como hicieron con Rodgers antes que él. No hay sorpresas en el ciclo repetitivo de la Premier League. Un Celtic con solo tres defensas, incluyendo a Liam Scales y Kasper Schmeichel, propensos a errores, será derrotado repetidamente.