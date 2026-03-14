1. ENZO FERNÁNDEZ (6.6)

Cuando Enzo Fernández marcó el 2-2, daba la sensación de que el Chelsea no solo podía sacar algo positivo de la ida, sino que incluso podía ganarla. O, en el peor de los casos, perder por un gol. Cualquiera de esos resultados habría preparado un partido de vuelta crucial la semana que viene en Stamford Bridge, con todo por decidir.

En cambio… bueno, todos sabemos lo que pasó después de que empatamos por segunda vez. Ya no hay mucho por lo que jugar.

Dicho esto, si bien Enzo recibe crédito por su gol en estas calificaciones, incluso en los mejores momentos del partido, el Chelsea se mostró preocupantemente vulnerable, a menudo desorganizado y falto de contundencia a pesar de que el PSG también generó amplias oportunidades de ataque. Algunos de los pases de Enzo fueron inusualmente deficientes, y aunque la alineación de Liam Rosenior era, sobre el papel, casi la misma que la de Enzo Maresca en la final del Mundial de Clubes (aparte de Fofana en lugar del lesionado Colwill, y por supuesto el fatídico cambio de portero), nuestro planteamiento fue marcadamente diferente (y menos efectivo) esta vez, tanto a nivel colectivo como individual.

2. PEDRO NETO (6.4)

El PSG nos regaló un desajuste hilarante al intentar defender su flanco derecho con Marquinhos, y realmente deberíamos haber aprovechado mucho mejor esa situación. Neto finalmente marcó la diferencia, forzando la pérdida de balón y luego asistiendo a Enzo con un gran pase atrás para el gol. Me encantaría ver ese tipo de efectividad de Neto más a menudo, para que se convierta en una fuerza más temible para el rival. (Sexta asistencia de la temporada, empatado con Enzo como el tercer mejor del equipo después de Reece James y João Pedro).

3. MALO GUSTO (6.2)

Gran gol de Gusto, que no tuvo ayuda por la banda y se desempeñó bastante bien en ambos extremos del campo. En teoría, ese es el tipo de lateral completo que Gusto puede llegar a ser. Podría ser. Quizás. En teoría. Algún día.

vs. PSG (CL, A, L 2-5)

EXCEPCIONAL (8.5-9.5) : —

EXCELENTE (7,5-8,4) : —

BUENO (6.5-7.4) : Enzo (6.6)

PROMEDIO (5,5-6,4) : Neto ( 6,4 ), Gusto ( 6,2 ), João Pedro ( 5,8 ), Caicedo ( 5,7 )

SUBPAR (4,5-5,4) : James ( 5,2 ), Cucurella ( 5,1 ), Palmer ( 5,1 ), Lavia ( 4,7 , sub )

MALO (3,5-4,4) : Garnacho ( 4,4 , sub ), Chalobah ( 4,3 ), Fofana ( 3,9 )

TERRIBLE (2.5-3.4) : Delap ( 3.3 , sub )

SUELTO (1.0-2.4): Jörgensen ( 2.0 )

EN GENERAL