En un deporte que cambia constantemente, el Seis Naciones generalmente no se toca.

Mientras las autoridades juegan con las leyes y las competiciones , no se atreven a entrometerse con el famoso y antiguo Campeonato.

Febrero y marzo, todos los años. Desde el año 2000, los mismos seis equipos. Y cualquier conversación sobre ascensos, descensos o expansiones es solo eso: charlatanería. El Seis Naciones es brillante, duradero y brillante.

Sin embargo, este año el panorama será un poco diferente.

No solo por comenzar el jueves por la noche por primera vez , sino también por una decisión sin precedentes: el torneo se jugará en tan solo seis semanas en lugar de siete, con solo un fin de semana de descanso entre la tercera y la cuarta ronda. Habrá tres partidos consecutivos al inicio.

Puede parecer un pequeño cambio, pero podría ser significativo. Desde 2003, el torneo se ha disputado durante siete semanas, con una semana de descanso antes y después de la tercera ronda; antes de eso, el Campeonato se disputaba hasta diez semanas.

La reducción del torneo se ha planteado durante un tiempo . Sin embargo, cuando se planteó en 2017, se encontró con la oposición de los jugadores y se archivó discretamente, hasta ahora.

Desde un punto de vista comercial, tiene sentido. Construir una narrativa. Adueñarse del panorama deportivo de principios de primavera. Mantener el impulso.

Ese fin de semana intermedio, con semanas de descanso a ambos lados, siempre se sentía un poco imperfecto.

Sin embargo, en 2017, el inglés George Ford dijo que el torneo era «bastante duro» para los jugadores y sus preocupaciones siguen siendo válidas.

Tres partidos de alta intensidad en fines de semana consecutivos tendrán un impacto físico y mental, especialmente en los países con menos recursos.

«Podría tener un impacto, absolutamente», dijo el ex capitán de Escocia John Barclay al podcast Rugby Union Weekly.

«Y afectará más a Escocia, Gales e Italia porque son países que no tienen ese nivel de profundidad».

Barclay, que jugó 76 partidos internacionales en una carrera internacional de doce años, recuerda un encuentro particularmente brutal con los franceses en París hace nueve años, que dio como resultado evaluaciones de lesiones en la cabeza (HIAs) para siete jugadores de Escocia.

Según el protocolo HIA de World Rugby, los jugadores que presenten síntomas de conmoción cerebral deben pasar un mínimo de 12 días fuera de las canchas.

Tras aquel viaje a París en 2017, los escoceses tuvieron una semana de descanso para recuperarse y aparentar recuperación para la tercera jornada. Eso no sería posible esta vez.