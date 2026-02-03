En un deporte que cambia constantemente, el Seis Naciones generalmente no se toca.
Mientras las autoridades juegan con las leyes y las competiciones , no se atreven a entrometerse con el famoso y antiguo Campeonato.
Febrero y marzo, todos los años. Desde el año 2000, los mismos seis equipos. Y cualquier conversación sobre ascensos, descensos o expansiones es solo eso: charlatanería. El Seis Naciones es brillante, duradero y brillante.
Sin embargo, este año el panorama será un poco diferente.
No solo por comenzar el jueves por la noche por primera vez , sino también por una decisión sin precedentes: el torneo se jugará en tan solo seis semanas en lugar de siete, con solo un fin de semana de descanso entre la tercera y la cuarta ronda. Habrá tres partidos consecutivos al inicio.
Puede parecer un pequeño cambio, pero podría ser significativo. Desde 2003, el torneo se ha disputado durante siete semanas, con una semana de descanso antes y después de la tercera ronda; antes de eso, el Campeonato se disputaba hasta diez semanas.
La reducción del torneo se ha planteado durante un tiempo . Sin embargo, cuando se planteó en 2017, se encontró con la oposición de los jugadores y se archivó discretamente, hasta ahora.
Desde un punto de vista comercial, tiene sentido. Construir una narrativa. Adueñarse del panorama deportivo de principios de primavera. Mantener el impulso.
Ese fin de semana intermedio, con semanas de descanso a ambos lados, siempre se sentía un poco imperfecto.
Sin embargo, en 2017, el inglés George Ford dijo que el torneo era «bastante duro» para los jugadores y sus preocupaciones siguen siendo válidas.
Tres partidos de alta intensidad en fines de semana consecutivos tendrán un impacto físico y mental, especialmente en los países con menos recursos.
«Podría tener un impacto, absolutamente», dijo el ex capitán de Escocia John Barclay al podcast Rugby Union Weekly.
«Y afectará más a Escocia, Gales e Italia porque son países que no tienen ese nivel de profundidad».
Barclay, que jugó 76 partidos internacionales en una carrera internacional de doce años, recuerda un encuentro particularmente brutal con los franceses en París hace nueve años, que dio como resultado evaluaciones de lesiones en la cabeza (HIAs) para siete jugadores de Escocia.
Según el protocolo HIA de World Rugby, los jugadores que presenten síntomas de conmoción cerebral deben pasar un mínimo de 12 días fuera de las canchas.
Tras aquel viaje a París en 2017, los escoceses tuvieron una semana de descanso para recuperarse y aparentar recuperación para la tercera jornada. Eso no sería posible esta vez.
¿Habrá menos victorias de los desvalidos?
Tras hablar con los entrenadores del Seis Naciones, todos coinciden en que gestionar la carga de juego y de entrenamiento será más importante que nunca.
El vicecapitán de Inglaterra, Jamie George, está de acuerdo en que el calendario podría ayudar a los equipos a tener mayor profundidad.
«Se pone un mayor énfasis en la recuperación y en recuperarse, y ciertamente es más desafiante», dijo George a BBC Sport.
«Al mismo tiempo, probablemente enfatiza la importancia de la profundidad del equipo, que es algo con lo que tenemos la suerte de contar en el equipo.
«Creo que veremos mucha más rotación de jugadores, ya sea por lesiones, por falta de forma o por lo que sea».
«Estamos contentos con nuestra profundidad», insiste el seleccionador escocés, Gregor Townsend, quien estima que será necesario convocar entre 30 y 35 jugadores durante las seis semanas.
«Si has superado ese número [30-35 jugadores] entonces probablemente has tenido muchas lesiones y cualquier equipo se verá afectado por eso.
«Esperemos no tener demasiadas lesiones durante los cinco partidos».
El entrenador de Irlanda, Andy Farrell, ya tuvo que lidiar con múltiples lesiones en su plantel, pero siente que tres partidos de alta intensidad seguidos serán útiles para los equipos de cara a la Copa Mundial de Rugby 2027, donde la fase de grupos se redujo para agregar una nueva ronda de octavos de final.
«El rugby internacional es duro y lleva más tiempo superarlo, pero la Copa del Mundo también ha cambiado y todos estamos tratando de prepararnos para eso en el futuro», dijo Farrell a Rugby Union Weekly.
Italia, que siempre ha sido perdedora, comienza su partido en casa contra Escocia antes de viajar a Irlanda y luego a Francia, un trío de partidos peligrosos.
«Sinceramente es lo que hay y nos vamos a adaptar», dice el entrenador azzurro, Gonzalo Quesada.
«Hay aspectos positivos: tenemos muchos jugadores que juegan en el extranjero [y regresan a los clubes en las semanas restantes], por lo que tenerlos durante tres semanas seguidas es algo bueno.
«Pero va a ser difícil. Necesitamos pocas lesiones si queremos llegar al partido contra Francia y ser competitivos».
Para Steve Tandy y Gales, otro equipo que podría encontrarse al límite, será cuestión de boxear inteligentemente para mantener frescos a los jugadores.
«Es una gran exigencia, pero ahí es donde quieres estar», explicó Tandy. «Habrá lesiones y fatiga, pero eso le dará una oportunidad a alguien más».
Pero te das cuenta de que a veces menos es más. En ciertas semanas hay que conseguir que los jugadores estén mentalmente frescos. Así que debemos asegurarnos de gestionar bien sus semanas. Tendremos que ser inteligentes.
La belleza del Seis Naciones reside en la constancia con la que David derriba a Goliat. Gales (con una población de tres millones) ha ganado el doble de Grand Slams este milenio que Inglaterra (con una población de 57 millones).
Pero siendo Inglaterra y Francia los países con más recursos y favoritos del torneo, el calendario puede hacer que sea un poco más difícil para los desvalidos tener su día.