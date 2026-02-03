El estado de Guernsey continuará monitoreando los casos del virus Nipah reportados en India, dijo.
El gobierno de Guernsey dijo que el último consejo fue que el riesgo para los turistas que visitan las áreas afectadas sigue siendo muy bajo, siempre que se sigan las precauciones estándar.
Los viajeros que tuvieron inquietudes mientras estaban en el extranjero o después de regresar a casa, deben buscar el asesoramiento de un profesional de la salud, agregaron los Estados.
India ha confirmado dos casos de virus Nipah verificados en laboratorio desde diciembre, ambos involucrando a trabajadores de la salud en Bengala Occidental, con 196 contactos rastreados y todos sometidos a pruebas, dice el Ministerio de Salud de India.
La Organización Mundial de la Salud ha descrito la enfermedad de Nipah como una de sus 10 principales enfermedades prioritarias debido a su potencial para desencadenar una epidemia.
En una publicación reciente de blog , la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) confirmó que había recibido financiación en 2022 para crear el primer modelo del Reino Unido para probar infecciones de Nipah y que había estado estudiando el virus durante varios años.