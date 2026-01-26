La gente naturalmente comparará esta actuación del United con lo que vimos de los mismos jugadores bajo el mando de Ruben Amorim al final de su mandato, y parecía que estábamos viendo un equipo diferente.

Hay un elemento de motivación y comunicación por parte de Michael Carrick que habrá ayudado a sus jugadores, por supuesto, pero la clave para mí fue que todos parecían realmente cómodos con la forma en que estaba configurado el equipo.

Como expliqué en Match of the Day, se les ve más felices, su lenguaje corporal es bueno y todos quieren el balón; todos confían entre sí también con el balón, y hay visiblemente mucha más confianza.

Puedo entender por qué. Suena bastante simplista, pero algo de lo que no siempre se habla tanto como debería después de una actuación y un resultado como este es la diferencia que supone poner a los jugadores en una formación que les conviene, que entienden.