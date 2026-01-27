Se están realizando obras para transformar un centro cívico vacío en 144 apartamentos de alquiler y un nuevo centro de formación para estudiantes universitarios.

La primera fase de los trabajos para desmantelar el Centro Cívico de Plymouth ha finalizado, incluida la eliminación de amianto, los controles de seguridad y el aseguramiento del sitio, dijo el Ayuntamiento de Plymouth.

Se están realizando estudios en el edificio y sus terrenos, desde las rutas de drenaje hasta las líneas de servicios públicos, para asegurarse de que la remodelación cumpla con las normas de seguridad modernas.

El concejal Mark Lowry afirmó: «Llegar a la fase de solicitud de planificación ha sido una tarea titánica. Queremos asegurarle al público que avanzamos a buen ritmo y que se está realizando un trabajo fenomenal tras las vallas para llegar a esta etapa».

Título de la imagen, Se están realizando estudios en el edificio.

El Centro Cívico, inaugurado por la Reina Isabel II en 1962, ha estado vacío desde que el personal del ayuntamiento abandonó las instalaciones en 2015.

Un plan anterior para renovar el edificio catalogado de 14 pisos fue abandonado y el Ayuntamiento de Plymouth volvió a comprar el sitio a los desarrolladores Urban Splash en 2024 por £ 1.

El consejo ahora cuenta con £18,4 millones de Homes England para el proyecto y Plymouth City College llegó a un acuerdo con el consejo en 2024 para establecer un campus en los dos pisos inferiores del sitio.