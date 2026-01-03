Al mirar los próximos cinco, quizás haya algunas sorpresas.

Con su victoria en la FA Cup, el año 2025 pasará a la historia del Crystal Palace, y su forma en la Premier League tampoco ha sido tan mala, ya que compiten con los equipos que han ocupado puestos de Liga de Campeones en las últimas temporadas.

¿Sin Thomas Frank, Bryan Mbeumo ni Yoane Wissa? No hay problema para el Brentford. Puede que hayan tenido un verano convulso, pero eso no ha impedido que los Bees sigan rindiendo por encima de las expectativas.

Después de algunos años de luchas dentro y fuera de la cancha, 2025 parece ser el año en que los fanáticos del Everton finalmente podrán comenzar a mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo con el nuevo estadio y el regreso de David Moyes que traerá la estabilidad tan necesaria.

Puede que Newcastle haya tenido algunos altibajos, pero ha reaccionado bien cuando ha sido necesario y se mantiene entre los seis primeros, mientras que Brighton sigue estableciéndose firmemente entre los diez primeros.

Descubre cómo se perfila la mitad inferior de la tabla en la publicación a continuación.