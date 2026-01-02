Numerosos manifestantes han exigido el fin del gobierno del líder supremo del país. Algunos también han pedido el retorno a la monarquía.

El jueves, videos publicados en las redes sociales mostraron autos incendiados durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Tanto la agencia de noticias semioficial Fars como el grupo de derechos humanos Hengaw informaron de la muerte de dos personas durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Lordegan, en el suroeste de Irán. Tres personas más murieron en Azna y otra en Kouhdasht, según informó Fars, todas en el oeste del país.

Se informa que los crecientes disturbios en Irán han cobrado más vidas en el quinto día de protestas por el creciente coste de la vida.

A medida que avanzaba el día, llegaron más informes de disturbios en todo el país, en el quinto día de protestas, provocados por el colapso de la moneda.

Vídeos verificados por la BBC Persa muestran protestas en la ciudad central de Lordegan, la capital Teherán y Marvdasht en la provincia sureña de Fars, que tuvieron lugar el jueves.

Fars informó que en Lordegan dos personas murieron, citando a un funcionario informado. El informe no especificó si los fallecidos eran manifestantes o miembros de las fuerzas de seguridad. También informó de las tres muertes en Azna, en la vecina provincia de Lorestán, sin especificar si se trataba de manifestantes o agentes de seguridad.

El grupo de derechos humanos Hengaw dijo que los dos muertos en Lordegan eran manifestantes y los identificó como Ahmad Jalil y Sajjad Valamanesh.

La BBC Persa no ha podido verificar de forma independiente las muertes.

Por otra parte, medios estatales informaron que un miembro de las fuerzas de seguridad vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) murió en enfrentamientos con manifestantes el miércoles por la noche en la ciudad de Kouhdasht, en la provincia occidental de Lorestán.

La BBC no ha podido verificar esto y los manifestantes dicen que el hombre era uno de ellos y fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad.

Otros 13 agentes de policía y miembros del Basij resultaron heridos por el lanzamiento de piedras en la zona, según informó el medio estatal.

Las escuelas, universidades e instituciones públicas cerraron en todo el país el miércoles después de que las autoridades declararan un feriado bancario en un aparente esfuerzo por sofocar los disturbios.

En apariencia, se hizo para ahorrar energía debido al clima frío, aunque muchos iraníes lo vieron como un intento de contener las protestas.

Comenzaron en Teherán, entre los comerciantes enojados por otra fuerte caída del valor de la moneda iraní frente al dólar estadounidense en el mercado abierto.

El martes, los estudiantes universitarios se involucraron y se extendieron a varias ciudades, con gente cantando contra los gobernantes clericales del país.

Las protestas han sido las más generalizadas desde el levantamiento de 2022 provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven acusada por la policía moral de no llevar el velo correctamente. Sin embargo, no han alcanzado la misma magnitud.

Para evitar cualquier escalada, se ha informado de medidas de seguridad estrictas en las zonas de Teherán donde comenzaron las manifestaciones.

El presidente Masoud Pezeshkian ha dicho que su gobierno escuchará las «demandas legítimas» de los manifestantes.

Pero el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, también advirtió que cualquier intento de crear inestabilidad se enfrentaría a lo que llamó una «respuesta decisiva».