El Liverpool busca un posible sustituto para Mohamed Salah, y Francisco Conceição, de la Juventus , es una opción. Por su parte, el Manchester United tiene en la mira al defensa del West Ham United, El Hadji Malick Diouf . Acompáñanos para estar al tanto de las últimas noticias y rumores sobre fichajes de todo el mundo.

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RUMORES DE TENDENCIA

Según Tuttosport , Liverpool y Manchester United han mostrado interés en el delantero de la Juventus , Francisco Conceição . El extremo de 23 años ha sido titular indiscutible en el equipo de la Serie A desde su fichaje definitivo procedente del FC Porto el verano pasado en una operación valorada en unos 27,5 millones de libras. El Liverpool ha sido vinculado con el fichaje de Conceição como sustituto de Mohamed Salah , mientras que el Manchester United habría puesto sus ojos en el internacional portugués como opción para reforzar la delantera, aunque podría ser difícil concretar su traspaso este verano.

El defensa del West Ham United, El Hadji Malick Diouf, se ha convertido en un posible objetivo de fichaje para el Manchester United. Según The Guardian , el internacional senegalés interesa al United, que busca reforzar la competencia por el puesto de lateral izquierdo con Luke Shaw . Diouf fichó por el West Ham el verano pasado por 19 millones de libras y se ha convertido en una pieza clave en su lucha por evitar el descenso de la Premier League . Si bien el jugador de 21 años es una opción para el United, su prioridad sigue siendo reforzar el centro del campo; la incorporación de un lateral solo se producirá si queda presupuesto disponible.

El Inter de Milán ha llegado a un acuerdo con el portero del Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario , según informa TeamTalk . Se le ha relacionado fuertemente con una salida al final de una temporada complicada, con un posible regreso a la Serie A. Se afirma que el jugador de 29 años es libre de dejar los Spurs, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo entre los clubes. Se cree que el Tottenham está evaluando opciones para reemplazar a Vicario, quien ha estado en el norte de Londres desde su llegada procedente del Empoli en 2023.

El central del Real Betis, Natan , se ha convertido en objetivo del Barcelona este verano. Así lo afirma Mundo Deportivo , que asegura que el defensa es visto como una opción más económica para la defensa central, en medio de los rumores que lo vinculan con Alessandro Bastoni y Cristian Romero . Natan disfrutó de una cesión en el Real Betis procedente del Napoli , antes de su fichaje definitivo el verano pasado. El brasileño de 25 años ha disputado 29 partidos de La Liga esta temporada, atrayendo la atención de clubes de la Premier League como el West Ham United , el Newcastle United y el AFC Bournemouth .

– Alejandro Balde, estrella del Barcelona , ​​es otro lateral izquierdo que interesa al Manchester United este verano, según Sport . El medio informa que el conjunto azulgrana contempla la posibilidad de concretar al menos una venta importante en las próximas semanas, y que el United estaría dispuesto a explorar la posibilidad de fichar a Balde en particular. El canterano del Barcelona, ​​de 22 años, ha impresionado cuando ha estado a las órdenes de Hansi Flick, pero las lesiones han sido un problema constante en el inicio de su carrera. Balde tiene contrato hasta 2028, y aunque goza de gran prestigio en el Barça, existe la posibilidad de una salida si se recibe una oferta aceptable.

OTROS RUMORES

El Inter de Milán está buscando presentar una oferta al Real Madrid por el atacante Nico Paz, ya que el delantero parece estar a punto de regresar al club español con una opción de revalidación en su contrato con el Como. ( Corriere dello Sport )

Scott McTominay está cerca de firmar una extensión de contrato con el Napoli, poniendo fin a cualquier esperanza de que el jugador de 29 años regrese a la Premier League este verano, tras haber sido vinculado con un posible regreso a Inglaterra. ( TeamTalk )

Manuel Neuer quiere extender su contrato con el Bayern de Múnich, con una oferta sobre la mesa hasta 2027, lo que llevaría al portero de 40 años a cumplir 16 años en el club. ( Florian Plettenberg )

El exportero del Manchester City, Ederson, podría abandonar el Fenerbahçe, ya que los clubes de la Liga Profesional Saudí, Al Nassr y Al Hilal, han mostrado interés en él. ( Ekrem Konur )

– El Aston Villa ha mostrado interés en el centrocampista del Galatasaray, Gabriel Sara , de 26 años, dos años después de su fichaje procedente del Norwich City. ( Nicolò Schira )

– El Manchester United quiere incorporar un defensa central a su plantilla este verano, tras haber sufrido numerosas lesiones en la zaga esta temporada. ( Football Insider )

– El agente Jorge Mendes sigue adelante con su plan para que Bernardo Silva se una al Barcelona como agente libre este verano, aunque se avecina un periodo de negociación «delicado» para el centrocampista del Manchester City. ( Sport )

Tottenham, Aston Villa y Leeds United han realizado sondeos internos sobre un posible fichaje de Leo Scienza , de 27 años, procedente del Southampton. ( Ekrem Konur )