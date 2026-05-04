Viktor Gyokeres celebró su partido número 50 con el Arsenal con un doblete, pero ¿cómo se comparan sus estadísticas desde que se unió al club con las de algunos de sus delanteros estrella anteriores al alcanzar el medio siglo de partidos?

Gyokeres anotó dos goles en la primera mitad de la victoria del Arsenal por 3-0 sobre el Fulham el sábado, celebrando así su partido número 50 con el club por todo lo alto. Sin embargo, las opiniones sobre el delantero sueco han estado divididas en general desde su llegada procedente del Sporting CP en verano.

Gyokeres marcó 43 goles en sus primeros 50 partidos con el Sporting. Nadie esperaba que pudiera hacer lo mismo con el Arsenal, pero depositaban sus esperanzas en él para que se convirtiera en el delantero fiable que necesitaban para dar el salto hacia la conquista del título.

El Arsenal ahora aventaja al Manchester City por seis puntos en la cima de la tabla, pero sus rivales por el título tienen dos partidos menos. Habrá muchos giros inesperados antes de que quede claro si Gyokeres se proclamará campeón al final de su primera temporada de regreso al fútbol inglés.

A pesar de todo, se ha ganado algunos admiradores con su esfuerzo. Por ejemplo, Wayne Rooney declaró a la BBC el sábado: «Me ha gustado Gyokeres toda la temporada. Creo que aporta mucho al equipo. Ocupa a los defensas y creo que su registro goleador ha sido bueno esta temporada».

“Es ahora cuando más lo necesitas, en la recta final. Esto es lo que necesitas cuando incorporas a un delantero centro al equipo. Es ahora cuando más los necesitas.”

Pero, teniendo en cuenta lo que ha hecho hasta ahora a nivel individual, ¿cómo se compara Gyokeres con otros fichajes de delanteros de alto perfil del Arsenal de la era de la Premier League?

Hemos comparado su historial tras 50 partidos con el club con el de Thierry Henry, Olivier Giroud, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang y su actual compañero de equipo, Gabriel Jesus.

Viktor Gyokeres tras 50 partidos con el Arsenal

Goles: 21

Asistencias: 3

Contribuciones al gol: 24

Penalizaciones: 4 ⭐

Thierry Henry

Goles: 27

Asistencias: 12 ⭐

Contribuciones a los goles: 39 ⭐

Penalizaciones: 2

Olivier Giroud

Objetivos: 20

Asistencias: 11

Contribuciones al gol: 31

Penalizaciones: 1

Alexandre Lacazette

Goles: 22

Asistencias: 9

Contribuciones al gol: 31

Penalizaciones: 3

Pierre-Emerick Aubameyang

Goles: 29 ⭐

Asistencias: 9

Contribuciones a los goles: 38

Penalizaciones: 3

Gabriel Jesús

Goles: 17

Asistencias: 12 ⭐

Contribuciones a los goles: 29

Penalizaciones: 1