El asistente de Ruben Amorim se ha convertido en el primer miembro del equipo del ex entrenador del Manchester United en romper su silencio después de que el entrenador portugués fuera despedido el lunes.

Amorim se enteró de su destino menos de 24 horas después de criticar a la pizarra de los Diablos Rojos en un discurso explosivo en Elland Road después del empate 1-1 de su equipo con el Leeds United.

Daily Mail Sport entiende que el miembro del personal izquierdo de 40 años de Carrington se sorprendió cuando salió del complejo de entrenamiento riendo y bromeando con su equipo de entrenadores, aparentemente con el peso del mundo fuera de sus hombros.

Más tarde ese mismo día, Amorim fue visto con aire jubiloso paseando por su barrio de Cheshire, e incluso saludó y sonrió a los fotógrafos. Pero ni el exentrenador del Sporting de Lisboa ni su equipo habían hecho declaraciones desde su despido, hasta ahora.

Carlos Fernandes, quien se mudó de la capital portuguesa junto con Amorim en noviembre de 2024, publicó en Instagram para agradecer a todos en el club por su apoyo.

Escribió: «Gracias, Manchester United. Gracias a los jugadores de talla mundial que tuve el privilegio de entrenar y de los que aprendí. Gracias al personal que nos brindó un apoyo sincero. Gracias a la afición que nos apoyó».

Al final, trabajar en un club de fútbol de esta magnitud no solo pone a prueba tus conocimientos, sino que también revela tu carácter. Un capítulo especial en mi vida. Orgulloso de haber sido segundo entrenador del Manchester United.

La jerarquía de Old Trafford no perdió tiempo en comenzar la búsqueda del sucesor interino de Amorim, y Darren Fletcher se hizo cargo del equipo mientras tanto.

El ex mediocampista del United se hará cargo esta noche contra Burnley en Turf Moor mientras el director de fútbol Jason Wilcox delibera sobre lo que Daily Mail Sport entiende que es una carrera de dos caballos entre Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick por el puesto hasta el final de la temporada.

Se cree que figuras del United ya han hablado con ambos candidatos, pero están esperando conocer en persona a las dos leyendas del United antes de tomar una decisión final.

Solskjaer, despedido del Besiktas a principios de esta temporada, emergió el martes como uno de los principales contendientes para el puesto mientras intenta hacer un regreso emotivo al club más de cuatro años después de que terminara su primer período como entrenador.

Irónicamente, Carrick asumió como interino durante tres partidos cuando Solskjaer fue despedido en noviembre de 2021.

Carrick está disponible tras ser despedido de su primer puesto como entrenador en el Middlesbrough en junio. Se entiende que el United está considerando seriamente al excentrocampista inglés de 44 años.

Ruud van Nistelrooy, que asumió el cargo de forma interina la temporada pasada cuando Erik ten Hag fue despedido, estuvo inicialmente bajo consideración, pero ahora está fuera de carrera.

Se entiende que Michael Carrick y Ole Gunnar Solskjaer son los dos principales candidatos para el puesto hasta el final de la campaña.

Sin embargo, Fletcher también aspira a un puesto de entrenador más permanente, y su primera prueba será esta noche antes del choque de la FA Cup con Brighton el fin de semana, un encuentro para el que probablemente todavía se encuentre in situ.

El escocés de 41 años admitió que hacerse cargo del United «está más allá de sus sueños más locos», pero dijo que dejará cualquier conversación sobre su futuro a largo plazo con Wilcox hasta después del partido.

«He tenido una conversación centrada en este partido», dijo. «Tengo que preparar un partido, organizar un entrenamiento y he estado hablando con los jugadores. Nos hemos centrado en el partido contra el Burnley y hablaremos después».

Fletcher contará con la asistencia de los entrenadores sub-21 Travis Binnion y Alan Wright, así como de Jonny Evans, quien ha regresado al club después de dejar su puesto como entrenador cedido en diciembre.

Se espera que tanto Bruno Fernandes como Mason Mount regresen al primer equipo contra Burnley después de recuperarse de sus respectivas lesiones.