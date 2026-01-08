La familia de una mujer que murió a causa de una hemorragia cerebral días después de haber viajado como pasajera en un accidente por conducir ebria ha acogido con satisfacción los recortes previstos en el límite de alcoholemia para conducir.

Lillie Clack, de 22 años, de Morden, en el suroeste de Londres, estaba entre las seis personas que viajaban en un automóvil que volcó y estalló en llamas después de chocar contra un árbol tras una persecución policial en las primeras horas del día de Navidad de 2021.

El conductor, Charlie Hilton, fue encarcelado en 2023 por causar la muerte por conducción peligrosa y conducir por encima del límite de alcohol.

El límite de alcoholemia para conducir en Inglaterra y Gales es de 35 microgramos de alcohol por 100 ml de aire espirado, el más alto de Europa, junto con Malta. Según las propuestas, este límite podría reducirse a 22 microgramos.

Debbie Clack dijo: «Cuando mi hija Lillie fue asesinada, mi corazón se arrancó de mi pecho; una parte de mí murió ese día. Lillie era mi luz y mi alma.