Se está desarrollando una nueva área de vida silvestre en el sitio de una antigua mina de carbón en Leicestershire.

El Consejo del Condado de Leicestershire dijo que estaba transformando un área de 22,3 acres (nueve hectáreas) entre Ravenstone y Heather, cerca de la antigua mina a cielo abierto de Long Moor, que cerró en 2010.

Se han plantado unos 12.000 árboles y se han sembrado matas de pasto, que crecen en grupos y penachos, para crear un hábitat para pequeños mamíferos.

También se han instalado cajas fuertes para pájaros para alentar a las lechuzas a reproducirse en el sitio cerca de Heather Lane.

La creación de la nueva área de vida silvestre es parte de la Estrategia de Recuperación de la Naturaleza Local (LNRS) de la autoridad, que se lanzó en el verano de 2025.

Como parte de la obra, se ha conectado la zona a senderos cercanos para mejorar el acceso público.

Adam Tilbury, miembro del gabinete de medio ambiente e inundaciones del consejo, dijo: «El proyecto Ravenstone es un ejemplo fantástico de cómo podemos reutilizar la tierra para beneficiar tanto a la vida silvestre como a las comunidades locales.