Leicester City y Watford buscarán sacudirse los fantasmas del Boxing Day cuando se enfrenten en el King Power el viernes (15:00 GMT).

Watford podría llegar a los seis primeros con una victoria si también tiene suerte con los resultados en otros equipos, pero necesitará repetir el éxito del triunfo del Boxing Day del año pasado, algo que le ha costado hacer en la historia reciente del club.

Aunque la suerte del Leicester el día después de Navidad ha sido peor y sólo uno puede revertir su desempeño del Boxing Day.

El Leicester ha ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos de liga contra el Watford, su racha de victorias más larga contra los Hornets.

El Watford ha ganado solo uno de sus últimos 14 partidos de liga como visitante contra el Leicester (2E 11D), perdiendo cada uno de los últimos siete seguidos.

En la historia de la English Football League, solo el Newcastle (47) y el Burnley (45) han perdido más partidos en el Boxing Day que el Leicester (43). De hecho, los Foxes solo han ganado uno de sus últimos 11 partidos de este tipo (2E 8D), venciendo al Manchester City por 2-1 en 2018.

El Watford venció al Portsmouth por 2-1 el Boxing Day la temporada pasada, pero no ha ganado partidos consecutivos en Boxing Day desde una racha de seis entre 1988 y 1994.

El Watford ha ganado sólo uno de sus últimos 16 partidos de liga fuera de casa (5E 10D) y no ha mantenido su portería a cero en ninguno de sus últimos 15 partidos como visitante; la última vez que tuvo una racha más larga fue entre abril de 2012 y enero de 2013 (16).