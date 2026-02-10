«Si no ganan este año, entonces habrá presión sobre Arteta»

El exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, habla en su podcast de la BBC sobre las consecuencias para el Arsenal tras la remontada del Manchester City ante el Liverpool: «El impacto puede ser enorme. Recuerdo cuando estábamos en la lucha por el título, cuando jugamos antes y ganamos. [El Arsenal] vio cómo la diferencia de nueve puntos se reducía a seis. Y la forma en que sucedió también, porque cuando el Liverpool se pone un gol arriba, piensa: ‘Si esto se mantiene en nueve puntos, ¡qué impulso para nosotros!'».

«Pero luego regresa el Manchester City . Desperdicias energía viéndolo… al 100%.

Estoy seguro de que Mikel Arteta les dirá a sus jugadores que se concentren en su trabajo y en lo que tienen que hacer, porque uno puede obsesionarse con eso y fijarse en los resultados de los demás. No creo que eso sea bueno.

El Arsenal analizará los próximos partidos e intentará calcular cuántos puntos cree que ganará o cuántos ganará el City. Al final, lo único que importa es ganar los partidos. Eso es todo.

El Arsenal lo ha apoyado muchísimo y le ha dado una plantilla fantástica. Si no ganan este año, Arteta tendrá mucha presión, sin duda.

