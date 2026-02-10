El exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, habla en su podcast de la BBC sobre las consecuencias para el Arsenal tras la remontada del Manchester City ante el Liverpool: «El impacto puede ser enorme. Recuerdo cuando estábamos en la lucha por el título, cuando jugamos antes y ganamos. [El Arsenal] vio cómo la diferencia de nueve puntos se reducía a seis. Y la forma en que sucedió también, porque cuando el Liverpool se pone un gol arriba, piensa: ‘Si esto se mantiene en nueve puntos, ¡qué impulso para nosotros!'».

«Pero luego regresa el Manchester City . Desperdicias energía viéndolo… al 100%.

Estoy seguro de que Mikel Arteta les dirá a sus jugadores que se concentren en su trabajo y en lo que tienen que hacer, porque uno puede obsesionarse con eso y fijarse en los resultados de los demás. No creo que eso sea bueno.

El Arsenal analizará los próximos partidos e intentará calcular cuántos puntos cree que ganará o cuántos ganará el City. Al final, lo único que importa es ganar los partidos. Eso es todo.

El Arsenal lo ha apoyado muchísimo y le ha dado una plantilla fantástica. Si no ganan este año, Arteta tendrá mucha presión, sin duda.