A un hombre de 71 años que acosó a una presentadora de la BBC Escocia durante un período de cuatro años se le ha ordenado mantenerse alejado de ella de por vida.
La presentadora de noticias y periodista de 39 años ahora ha hablado sobre el impacto del comportamiento «intrusivo e intimidante» que la dejó aterrorizada.
El sheriff Owen Mullan condenó a Green a dos años de supervisión y le impuso una orden de no acoso de por vida que le impide comunicarse con Anne.
Green, quien negó los cargos, fue declarado culpable de participar en una conducta que dejó a Anne con miedo y alarma entre febrero de 2021 y noviembre de 2024.
Anne dijo que su terrible experiencia comenzó con las cartas entregadas en la sede de la BBC Escocia en Glasgow en 2021.
«Estaban escritos a mano, todos firmados por el mismo nombre en letras mayúsculas», dijo a Scotcast de la BBC Escocia .
«El contenido de las cartas era una mezcla de declaraciones de amor, poesía y recibía regalos: CD, joyas, todo de la misma persona.
A veces recibía hasta tres o cuatro en una semana, todas las semanas durante unos ocho a doce meses, aproximadamente. Todos estaban fechados y firmados, así que es bastante fácil tener una referencia.
Ella dijo que la hicieron sentir incómoda, pero no lo denunció.
Muchas veces, ni siquiera abría muchas de estas cartas. Terminaban en la basura, dependiendo de dónde estuviera, dónde las recibía o dónde las abría.
«Al final resultó ser una prueba crucial, pero en ese momento no lo sabía».
Las cartas que envió Green sugerían que tenían algún tipo de relación.
Él creía que Anne intentaba comunicarse con él en la televisión a través de su ropa, los colores que usaba, su forma de moverse, su forma de sostener el bolígrafo.
El contenido sugería que estaba observando todas sus apariciones, fijándose en lo que vestía, lo que decía, lo que hacía.
Luego empezó a hablar de intentar establecer contacto.
Anne dijo: «Mencionó llamar a recepción, intentar conseguirme un número, intentar comunicarse, lo cual obviamente no tuvo éxito».
Luego, en octubre de 2021, Anne se comprometió con el camarógrafo Ken McAlpine.
Su carrera televisiva estaba en pleno auge. Fue presentadora habitual de programas de BBC Scotland News, tuvo un papel destacado en el programa rural Landward y prestó su voz en el programa «El Hogar del Año» de Escocia.
Anne lució orgullosa su anillo de compromiso en el aire.
Las cartas de Green habían continuado, pero ahora algo cambió.
«El tono de las cartas luego cambió a sentimiento, hablando de lo molesto que estaba y de que no sabía que había alguien especial en mi vida», dijo Anne.
«En ese momento, dijo que iba a cortar la correspondencia y, en lo que a mí respecta, ese fue el final.
«Yo estaba obviamente comprometida, él estaba molesto y dijo que daría marcha atrás y que no escribiría más cartas».
Las cartas cesaron, pero en 2024, Green apareció en la casa de Anne cuando un colega la dejó.
Ella recordó: «Estaba oscuro y cuando me disponía a salir del auto, un hombre que sostenía una bolsa de plástico, que mantenía contacto visual conmigo, comenzó a caminar hacia el auto y sentí que algo no estaba bien.
«No parecía amigable, no parecía que estuviera buscando direcciones o que fuera a hablar.
«Entonces cerré la puerta y le pedí a mi amigo que cerrara las puertas.
«Se acercó a la ventanilla del copiloto y miró hacia dentro. Me sentí muy incómodo y extraño, y le dije [a mi amigo]: ‘Creo que deberías irte'».
Dieron una vuelta a la manzana y Anne llamó a su prometido para que fuera a la puerta a recibirla.
Cuando llegó, Green ya se había ido.
Un par de meses después, Anne se despertó de madrugada cuando alguien tocó el timbre de su puerta.
«Fue entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana y él mantuvo presionado el timbre durante lo que parecieron 20 o 30 segundos, así que creó esa sensación de urgencia, caos y pánico, ya sabes, alguien realmente está tratando de comunicarse conmigo aquí, así que me levanté, revisé mi teléfono.
«No había nada en mi teléfono, mi marido estaba fuera y yo estaba sola en casa.
«Contesté el intercomunicador y no había nadie, así que fui a la ventana y había un hombre parado en medio de la calle sosteniendo una bolsa de plástico, mirando hacia la ventana.
«Fue realmente aterrador, fue realmente desconcertante porque quienquiera que fuera, no lo reconocí.
«Él sostenía una bolsa de plástico; eso fue lo que lo relacionó con el incidente en el que lo dejaron caer en el auto».
Hubo varios incidentes más en los que él tocaba el timbre por la noche y Anne descubrió que sus vecinos se habían encontrado con Green fuera del edificio.
Había estado tratando de obtener acceso, diciendo que estaba buscando a Anne McAlpine.
Anne lo denunció a la policía y rápidamente Green fue arrestado cerca de su casa.
Ella dijo: «Fue a través de la policía que terminamos haciendo la conexión entre las cartas y la persona que llegó a la casa y que, de hecho, era la misma persona».
Han pasado ya cinco años desde que todo comenzó y la experiencia ha tenido un enorme impacto en la vida de Anne.
«Siento que fui un poco frívolo con todo el asunto. La hebridiana que llevo dentro intentó aparentar que estaba bien.
Creo que es muy importante hablar de ello. Nadie debería sentirse inseguro en su propia casa.
«Fue intrusivo, fue intimidante, fue una enorme invasión de la privacidad.
Todavía no sé cuáles eran sus intenciones. ¿Por qué quería entrar en la casa? ¿Cómo sabía dónde vivía?
Anne dijo que se sintió «ansiosa y asustada» y comenzó a cuestionarlo todo.
«¿Quiero salir en la televisión si esto es lo que me va a pasar?», dijo.
«¿Debería mudarme de casa? ¿Debería cambiar de carrera?»
«Es una sensación horrible y no se la deseo a nadie».
Anne admite que tuvo suerte de contar con el apoyo que recibió.
«Al final pasé por un sistema que me escuchó y me creyó y realmente estoy muy agradecido por eso.
«Entiendo el poder de eso porque hay tanto estrés en torno a este tipo de situaciones que, si a eso añadiera un nivel de gente que no te cree ni te escucha, sería una situación horrible».
A medida que comienza a seguir adelante, Anne admite que es «completamente diferente» a la persona que era antes de que llegara esa primera carta.
Ella dice que está mucho más ansiosa y más introvertida que antes.
«Estoy procesando todo y tratando de no dejar que me quite más de lo que ya me ha quitado.
«Pero sentí una sensación de alivio mucho mayor de lo que esperaba», admitió.
«Tengo esperanza y estoy feliz de poder dejar esto atrás, porque no todo el mundo consigue esa sensación de cierre, supongo».